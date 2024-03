Voragine in via Selvanese. «Forse una perdita d'acqua»

Nella tarda mattina di martedì 19 marzo i vigili del fuoco sono intervenuti in via Selvanese a Zelarino per un camion di una ditta sprofondato sull'asfalto fino alle gomme per l’apertura di una grossa voragine sul manto stradale. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco da Mestre con l’autogrù hanno recuperato il mezzo, poi sul posto sono arrivati i tecnici dell’Enel per la verifica di alcuni cavi interrati. La polizia locale ha deviato il traffico durante il recupero del mezzo e verso le 17.30 la viabilità è stata riaperta a senso unico alternato.

Una voragine di quattro metri, larga due e mezzo a Zelarino che, solo per caso, non ha causato lo sprofondamento del mezzo pesante. Nessuna conseguenza per l'autista; incolumi i conducenti dei veicoli che stavano passando: il traffico era rallentato per i lavori in corso. Il camionista stava operando per conto di Enel che in tutta la provincia sta intervenendo per aumentare la tensione e togliere i cavi aerei. Sulla strada oltre ai vigili del fuoco c'era la polizia locale di Venezia per la viabilità, Veritas e il presidente di Municipalità, Francesco Tagliapietra. «Probabilmente una perdita d'acqua da un tubo sotto l'asfalto ha scavato la voragine - ha commentato - si stanno facendo verifiche». Nel pomeriggio sono state posizionate delle lamiere a copertura del foro e dalle 17.30 il traffico è ripartito con senso unico alternato. A Mestre, in via San Donà, dove la strada è sprofondata sul tratto del tram, il mezzo su rotaia è fermo da quindici giorni.