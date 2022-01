Bando a sostegno delle imprese artigiane, via alle domande da oggi

Da oggi c'è il bando per i contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese dell’artigianato. Si tratta di uno stanziamento di 500 mila euro approvato a novembre dalla giunta comunale e finalizzato a sostenere le attività del territorio particolarmente penalizzate a seguito dei provvedimenti anti Covid-19.

Il bando, condiviso con le principali associazioni di categoria territoriali, è pubblicato all’indirizzo https://www.comune.venezia.it/it/content/bando-artigiani e all’Albo pretorio del Comune ed è rivolto alle realtà artigianali che nel corso del 2020 hanno subito una riduzione di fatturato di almeno il 30% rispetto all’ammontare del fatturato del 2019. Il bando andrà a supportare anche le attività economiche e produttive che potrebbero non essere rientrate nei parametri stabiliti dal governo per ulteriori sostegni. Questi i requisiti: avere la sede legale ed almeno un’unità nel territorio del Comune (o nel caso del trasporti terrestri avere la sede operativa principale nel Comune), l'iscrizione alla Camera di Commercio nella apposita sezione speciale del registro delle imprese (albo imprese artigiane); l'impresa deve risultare attiva alla data di presentazione della domanda ed essere operativa dall'1 gennaio 2019.

Sono escluse le imprese del settore alimentare-ristorazione e del settore dei trasporti marittimi e aerei. Le domande potranno essere presentate dalle 10 di oggi fino alle 12 del 17 febbraio 2022, utilizzando unicamente il portale on-line Dime https://dime.comune.venezia.it del Comune di Venezia, con accreditamento tramite Spid Cie e Cns. L’aiuto sarà in forma di contributo a fondo perduto per un importo pari al 5% del fatturato 2019, non inferiore a 1.500 euro e non superiore ai 10.000 euro, fermo restando che non potrà superare il 15% del fatturato 2019. Questi parametri saranno proporzionalmente aumentati in caso di perdita del fatturato maggiore del 40% e in presenza di attività situata nelle isole (centro storico, isole e estuario). Maggiori informazioni: https://www.comune.venezia.it/it/content/faq-bando-artigiani .

«Un ulteriore impegno dell'amministrazione - commenta l'assessore al Bilancio Michele Zuin - per aiutare tutte le categorie che hanno avuto ripercussioni dall'emergenza Covid-19. In questo caso un'attenzione particolare alle imprese artigiane che hanno sofferto in modo particolare. Questi sono impegni concreti, come quelli che abbiamo già fatto in termini di Tari e Cosap, a totale carico del Bilancio del Comune e che fanno capire che solo una gestione oculata può trasformarsi nella possibilità di aiutare i cittadini e le imprese». «Un segno tangibile della presenza dell'amministrazione sul territorio a supporto delle categorie in difficoltà - le parole dell'assessore al Commercio e alle Attività produttive Sebastiano Costalonga - Un altro risultato del nostro impegno quotidiano a recepire le richieste, lavorare in sinergia con gli uffici e creare le possibili soluzioni».