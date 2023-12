Cav, ecco gli adeguamenti tariffari per il nuovo anno

Cav, Concessioni Autostradali Venete come altre concessionarie, a decorrere dal primo gennaio 2024 adeguerà le tariffe sulla rete in gestione. I prezzi, rimasti invariati dal 2020, sono stati concessi dal governo nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all’indice di inflazione e comporta in alcuni casi, un incremento del pedaggio in funzione delle categorie di veicoli e dei tratti percorsi.



Il pedaggio applicato alle auto tra la barriera di Venezia-Mestre e Padova est passa 3 euro a 3.10; percorrendo il Passante di Mestre da Spinea a Padova est si pagheranno 1.70 euro invece di 1.60, mentre restano invariate le percorrenze tra Padova est e Martellago-Scorzè e tra Padova-est e Preganziol. Per i mezzi pesanti, gli aumenti andranno dai 10 ai 20 centesimi sulle principali tratte di percorrenza della Venezia-Padova e del Passante di Mestre.

Su richiesta di Concessioni Autostradali Venete, inoltre, il ministero dei Trasporti ha concesso la proroga per altri 12 mesi (fino al 31 dicembre 2024) delle agevolazioni tariffarie che riguardano il traffico pendolare tra i caselli di Mirano-Dolo e Padova est: sarà dunque confermato anche per il nuovo anno l’abbonamento (adeguato al nuovo regime tariffario) che riguarda i residenti dei comuni di Mirano, Dolo, Mira, Spinea e Pianiga che effettuano almeno 20 transiti mensili tra le stazioni di Mirano-Dolo e Padova est.