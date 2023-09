Calzaturiero, premio di partecipazione al palo: manifestazione in Riviera

Mobilitazione e un'assemblea martedì a Fossò, nel distretto calzaturiero della Riviera del Brenta, per il mancato rinnovo dal 2019 del premio di partecipazione. Organizzata da Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil del Veneto, punta a «rispondere all'immobilismo di Confindustria Veneto est», spiegano le sigle. Questo elemento della busta paga, comune per i lavoratori del settore nell'area veneziana e padovana, ha caratterizzato nel tempo lo stato di salute della produzione locale e l'appartenenza dei lavoratori alla "comunità" economica protagonista dell'andamento degli affari. Dal Covid in poi, spiegano dipendenti e sindacati, non è stato più così. A luglio è scoppiata la protesta sfociata nel blocco della flessibilita? e degli straordinari e a oggi le maestranze, con la proprietà all'interno dei tanti laboratori e stabilimenti, non parlano più. Lo stesso, secondo le organizzazioni sindacali, succede con la Confederazione degli industriali.

«Il mancato rinnovo e l’immobilismo delle aziende del distretto - scrivono Filctem, Femca e Uiltec - stanno penalizzando centinaia di lavoratori; se da una parte crea forte malcontento, dall’altra toglie la possibilita? di poter incrementare il proprio reddito (perché qui determina i compensi in maniera determinante) a fronte della partecipazione aziendale. Riteniamo che relazioni industriali e premio di partecipazione siano le parti fondamentali che costituiscono i rapporti all’interno di un distretto industriale». L'assemblea generale retribuita è prevista per martedì dalle 10 alle 12 davanti al piazzale del ristorante "Officina del Gusto", in via dell'Industria 1 a Fossò con la conferenza stampa alle 11.