Amazon, un nuovo deposito di 11 mila metri quadri a Dese: pronto per l'autunno

Il colosso dell'e-commerce Amazon ha annunciato l’apertura di un deposito di smistamento nella zona di Dese, lungo la provinciale 40: la nuova struttura si svilupperà su oltre 11 mila metri quadri, sarà operativa dall'autunno e servirà i clienti di Venezia e zone limitrofe. Si tratta, appunto, di un punto di smistamento, più ridotto rispetto ai grandi hub di distribuzione (come ad esempio quello di Rovigo): da Dese i corrieri ritireranno i pacchi per effettuare l'ultimo passaggio della distribuzione, ovvero la consegna nelle abitazioni dell'area veneziana.

L'insediamento permetterà di creare una ventina di posti di lavoro a tempo indeterminato, ma non solo: la società ha spiegato che lavorerà con i corrieri locali per ampliare la propria rete e si prevede che in questo modo saranno assunti cinquanta autisti. Un'occasione di sviluppo per la città, quindi: per Simone Venturini, assessore allo Sviluppo economico del Comune di Venezia, «è un’ottima notizia sapere che un’impresa decide di stabilirsi in un territorio e creare nuovi posti di lavoro. Venezia è strategicamente centrale nell’asse tra est e ovest Europa e tra il nord e il sud: vanta il terzo aeroporto a livello italiano, un porto efficiente e una rete ferroviaria e autostradale in grado di collegare la città in tempi rapidi con altre aree di interesse. Tutte infrastrutture che le consentono di essere attrattiva per gli investitori. Grazie ad Amazon per questo importante investimento».

Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, si è detto «orgoglioso di poter contribuire alla creazione di posti di lavoro in questo momento difficile», annunciando «salari competitivi, benefit e opportunità di crescita professionale. Crediamo - aggiunge Sigismondi - che nel corso della pandemia Amazon abbia fornito e continui a fornire un servizio prezioso ai clienti, permettendo di acquistare e ricevere prodotti restando a casa il più possibile».

Il nuovo deposito di smistamento sarà isolato termicamente e con elevati livelli di sostenibilità, comfort ed efficienza energetica, pannelli solari fotovoltaici sul tetto e impiego di luci a led. Con il Comune è stata concordata la realizzazione di aree verdi e il progetto prevede anche la predisposizione di 100 punti di ricarica elettrica per le auto dei dipendenti e 554 per furgoni.

Le selezioni per le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto sono aperte già da oggi tramite il sito www.amazon.jobs; quelle per gli operatori di magazzino saranno invece disponibili nelle prossime settimane.