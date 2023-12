Al porto di Venezia il traffico merci cala del 6,7%

Nel corso del 2023 il porto di Venezia ha registrato un calo del 6,7% nelle movimentazioni delle merci, che si sono assestate sui 23 milioni di tonnellate. La contrazione è determinata dalla propensione al'export dello scalo lagunare, capitolo che ha risentito di fattori economici e finanziari esterni: i traffici marittimo-portuali, in particolare, sono stati frenati dalla stagnazione della produzione industriale e manifatturiera e dalla contrazione dei prestiti alle imprese. Guardando nel dettaglio, c'è una tenuta della categoria merci varie (+0,8%), ma una sensibile contrazione delle rinfuse solide e liquide. Buone performance, invece, per quanto riguarda i collegamenti Ro/Ro (+12,2%) e passeggeri (+110%).

I dati sono stati presentati dal presidente dell'Autorità portuale, Fulvio Lino Di Blasio, nel corso del punto stampa di fine anno. «C'è una stagnazione della produzione industriale - ha spiegato -. La macchina produttiva tedesca è in parte in rallentamento», fattore «che ha coinvolto tutto il sistema portuale italiano». Il calo più serio riguarda le rinfuse liquide (-18%), che «non è necessariamente da valutare come una decrescita non recuperabile» bensì come un segnale di come «è cambiato il modo operativo dei porti, rivolti verso energie rinnovabili. È un dato che tracciamo, ma legato a un cambiamento del business», specifica Di Blasio.

Nell'incontro si è parlato anche del porto di Chioggia, che invece ha segnato una tendenza all'assestamento dopo i risultati negativi registrati nel corso del 2022: qui si registrano movimentazioni per 739mila tonnellate. «È un porto in grande difficoltà - ha precisato il presidente - su cui stiamo facendo opere di rinforzo nei dragaggi e di attrazione di investimenti». Il comparto crocieristico è la nota positiva del 2023, con il transito a Chioggia di 52mila passeggeri, in crescita del 220% rispetto all'anno precedente. Il porto clodiense ha iniziato negli ultimi anni ad accogliere alcune tipologie di navi da crociera, quelle più piccole, nell'ottica di una maggiore distribuzione dei flussi turistici nell'ambito lagunare.