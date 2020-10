Sentenza trasporto ambulanze, Cgil: «Appalto al ribasso». Ulss 3: «Lecite economie»

Una sentenza del Consiglio di Stato ha imposto di rideterminare la gara del servizio di trasporto ambulanze all'Ulss3. Una decisione che la Funzione Pubblica Cgil definisce: «importante», affermando che si tratta di un «monito per tutte le pubbliche amministrazioni che esternalizzano i servizi socio-sanitari con la logica del risparmio».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Avevamo evidenziato, quando era uscita la gara d’appalto, come l’importo stabilito dall’azienda sanitaria avrebbe pregiudicato gli standard del servizio e messo a rischio il posto di lavoro di circa 70 operatori impiegati da anni - afferma Italia Scattolin del sindacato - C'è stata una mobilitazione dei lavoratori per ottenere la proroga della gestione del servizio all’attuale cooperativa. Ora speriamo in una rideterminazione». Ulss 3, «mentre riavvia l'iter della gara, ribadisce il proprio impegno a individuare ogni lecita economia nella gestione dei servizi e nell'affidamento degli incarichi. Economia che passa attraverso le ricerche di mercato, indipendentemente dalle scelte di esternalizzazione o meno, nella ricerca di un servizio efficace per i cittadini che va sempre mediata con il dovere di gestire con la massima oculatezza i fondi pubblici».