Una soluzione "chiavi in mano" per ricostruire casa con il superbonus 110%

Il superbonus al 110% è una agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% la detrazione relativa alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi su immobili residenziali: efficienza energetica, soluzioni antisismiche, impianti fotovoltaici, ricarica di veicoli elettrici. Il decreto introduce anche due novità: lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta alle banche. Il provvedimento ha ottenuto il consenso degli imprenditori, dei sindacati, dei movimenti dei consumatori e anche degli ambientalisti.

Occasione irripetibile

In Veneto con l’EcoBonus si pensa che saranno mobilitate risorse per oltre 2 miliardi di euro, forse di più. A beneficiarne, in particolare, saranno l’83,2% degli edifici residenziali costruiti prima del 1990. È un'occasione irripetibile per famiglie ed imprese che necessitano di ristrutturare casa o renderla più efficiente, con la possibilità, ora, di cedere il credito direttamente alla banca, che può anche anticipare il denaro nell’immediato: tra queste c'è CentroMarca Banca credito cooperativo di Treviso e Venezia, che si fa carico degli importi relativi ai lavori di riqualificazione energetica e antisismica, offrendo, a chi decide di usufruire del superbonus, l’opportunità di poter procedere con gli interventi senza che questi gravino sui risparmi.

Soluzione chiavi in mano

CentroMarca Banca ha ideato una soluzione "chiavi in mano": si mette a disposizione non solo finanziando i lavori e acquistando il credito d’imposta ma fornendo anche consulenza a 360°, a partire dal progetto fino alla sua realizzazione. Agevolando quindi il cliente sia nella presentazione delle pratiche sia in merito all’assistenza di tecnici professionisti grazie all’accordo sottoscritto con la società “Easystima”. Presso alcune filiali dedicate, dislocate tra le province di Treviso e Venezia, sarà possibile avere tutte le informazioni e le soluzioni. Un consulente CMB dotato di un particolare software, la web app Eco-book studiata ad hoc da Easystima, fornirà tutte le indicazioni necessarie per ristrutturare casa e di quali tipologie di detrazioni poter usufruire.

Consulenza

La banca gestirà la cessione del credito e l’eventuale finanziamento ponte; inoltre farà da collegamento tra famiglie, professionisti e aziende. Per il cittadino, proprietario dell'abitazione, dunque nessun esborso di denaro e nessuna incombenza burocratica, solo la casa ristrutturata, chiavi in mano, con il conseguente aumento di valore della stessa. È prevista inoltre l’attivazione di un numero di WhatsApp, il 3357575240, al quale si potrà inviare un messaggio gratuitamente per essere richiamati e fissare un appuntamento di consulenza.

Per il direttore Claudio Alessandrini «quella di oggi è un’ulteriore scelta, presa con rigore, che attesta la nostra ferma volontà di provvedere alle famiglie e alle imprese, essere al loro fianco per aiutarli a beneficiare delle agevolazioni del Decreto Rilancio. Le persone e l’ambiente sono due valori imprescindibili e definiscono ciò che siamo. Lavorare in questa direzione è quello che vogliamo e dobbiamo fare per ripagare la fiducia che i nostri soci e clienti ripongono in noi come banca».