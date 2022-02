Ulss 3: troveremo soluzioni per i lavoratori delle cooperative

La Ulss 3 Serenissima incontrerà i sindacati per affrontare il tema dei lavoratori delle cooperative con l'appalto in scadenza all'inizio della prossima settimana, probabilmente lunedì o martedì. Lo spiega all'agenzia "Dire" il direttore generale Edgardo Contato, dopo che i sindacati hanno lanciato l'allarme per la scadenza degli appalti, chiedendo un incontro urgente e minacciando lo stato di agitazione.

«Di certo faremo un tavolo per discutere di questa cosa, non lasciamo a casa la gente tanto per nulla«, assicura Contato. «In passato abbiamo già affrontato l'argomento insieme ai sindacati e trovato le soluzioni (in occasione del precedente bando, che secondo i sindacati avrebbe comportato la perdita di posti di lavoro e che è stato ritirato con la proroga degli affidamenti, ndr), non vedo perché non si debba trovare una soluzione anche in questa fase».

Va detto, però, che un conto sono i circa 400 lavoratori che fanno parte di «una organizzazione strutturale dell'azienda che per un certo periodo è andata avanti, e va avanti, sulla base di rapporti di esternalizzazione», e un altro sono i circa 300 lavoratori legati al servizi dovuti all'emergenza pandemica. «Dipende dal perdurare dell'emergenza, sono persone prese per il Covid», evidenzia Contato, assicurando però che anche la loro posizione sarà presa in considerazione.