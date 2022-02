Volksbank rinnova la filiale di Mirano e conferma l’impegno a favore dello sviluppo del territorio

Volksbank ha completato i lavori di ristrutturazione della filiale di Mirano, creando una sede con spazi moderni, ampi e luminosi. Da un unico open sono stati realizzati singoli uffici, che permettono una consulenza personalizzata per il cliente nel rispetto della riservatezza. L’obiettivo, spiega la banca, è di offrire una customer experience di alto livello, a seconda delle diverse esigenze finanziarie. Tra gli ambiti di specializzazione dei quattro collaboratori della filiale di Mirano spiccano, in particolare, i finanziamenti a privati e PMI, la consulenza nell’ambito assicurativo e degli investimenti.

In fase di ristrutturazione è stata prestata particolare attenzione alla sostenibilità, con miglioramenti nell’efficientamento energetico. I macchinari, di ultima generazione, sono a basso impatto ambientale. Altro aspetto rilevante è l’accessibilità della sede, che è ora priva di barriere architettoniche.

Per il titolare della filiale, Nicola Zuccon, l'intento è continuare ad essere un importante punto di riferimento per il tessuto economico ed imprenditoriale miranese. «Questa nuova apertura – spiega Michele Bonesso, direttore area Venezia/Padova – conferma il nostro radicamento nel territorio veneziano, dove attualmente contiamo 14 filiali. Come banca regionale, vogliamo continuare a prenderci cura della comunità in cui viviamo: per questo motivo siamo vicini alle persone e alle imprese locali e continueremo a finanziare i progetti legati al territorio. Grazie alle relazioni a lungo termine instaurate con i nostri clienti, sappiamo trovare le migliori soluzioni per ogni fase della vita».

La filiale dispone ora di una nuova self area, all’interno della quale è presente un terminale ATM di cash-in e cash-out, operativo dalle ore 5 alle ore 24, che permette di prelevare e di versare contanti e assegni. Per consultare il saldo e i movimenti dei contanti, effettuare bonifici o pagare bollettini i clienti possono utilizzare il chiosco. La self area permette quindi di eseguire una vasta gamma di attività bancarie di sportello anche al di fuori dell’orario di apertura che rimane invariato, dalle ore 8:35 alle ore 12:55. Al pomeriggio la filiale rimane aperta per il servizio di consulenza.

Essere vicini ai clienti significa anche mettere a loro disposizione una vasta gamma di servizi: in questo modo, il cliente può decidere la modalità più comoda e funzionale per mettersi in contatto con la Banca, secondo un approccio multicanale. Per una consulenza personalizzata, il cliente può recarsi direttamente in filiale dal proprio consulente. In alternativa, è possibile ricevere assistenza tramite il Contact Center oppure eseguire le operazioni bancarie sui canali online della Banca, che sono pensati per rispondere alle esigenze di clienti privati e aziendali in modo veloce e funzionale.