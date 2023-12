«Tutto è pronto, tra poco Elton John ritorna sul palco a Venezia». L'annuncio sui social è del sindaco Luigi Brugnaro.

Un grande concerto organizzato dal Gruppo Ferretti, per rimarcare il profondo legame non solo con la nostra Città e il suo Arsenale, ma anche con il @teatrolafenice!@SaloneVenezia @comunevenezia pic.twitter.com/9l8c7qBnWt — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) December 19, 2023

Dopo anni il cantante britannico è pronto a tornare in laguna. «Un concerto per rimarcare il profondo legame non solo con la città e l'Arsenale, anche con il teatro La Fenice». Le tappe e la location sono state svelate. C'è una bauta (la maschera tipica del carnevale veneziano) a far da sfondo a una delle immagini postate sul profilo del sindaco, a indicare l'arco temporale probabile dell'evento. Elton John era stato a Venezia nel 2019, a pochi giorni dal tour mondiale. A passeggio tra le calli aveva fatto tappa a San Marco nei luoghi a lui più cari. Anche tre anni prima, nel 2016, era sbarcato in città; proprietario di casa alla Giudecca, all'epoca aveva portato la famiglia: il marito e i figli, saliti poi sul campanile di San Marco per una foto. Uno scatto postato di spalle su Instagram dal cantante che aveva fatto il giro del mondo.