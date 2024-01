Homo Faber, per un mese Venezia ospita l’alto artigianato contemporaneo

Oggetti straordinari, artigiani di talento ed un respiro internazionale: sono gli elementi alla base di Homo Faber, appuntamento che per tutto il mese di settembre 2024 porterà a Venezia (presso la Fondazione Giorgio Cini, sull'isola di San Giorgio Maggiore) uno spaccato della maestria artigiana contemporanea.

È la terza edizione dell'evento, la cui direzione artistica è affidata ad un nome di grande prestigio: il regista Luca Guadagnino che, asseme all'architetto Nicolò Rosmarini, esplorerà e svilupperà il tema The Journey of Life, il viaggio lungo il percorso della vita umana. Il tema è stato ideato da Hanneli Rupert, vicepresidente della Michelangelo Foundation che cura tutto il progetto. L’allestimento da loro immaginato coinvolge i visitatori in una rappresentazione della vita tramite un itinerario all’interno del complesso monumentale della Fondazione Cini.

Homo Faber 2024 sarà caratterizzata da allestimenti spettacolari, opere originali e dimostrazioni dal vivo. L'attrazione principale resta la ricchissima selezione di oggetti realizzati da maestri artigiani provenienti da tutto il mondo, in una grande varietà di competenze, tecniche e approcci. Infine, oltre le mura della Fondazione Cini, il programma Homo Faber in città, sviluppato in collaborazione con Fondazione Cologni dei mestieri d’arte, offrirà un nuovo modo di visitare Venezia, attraverso le botteghe degli artigiani locali.