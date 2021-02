"Museo e cittadini": un incontro di formazione alla Peggy Guggenheim come manifesto per la rinascita

La Collezione Peggy Guggenheim stila il proprio manifesto di rinascita per questo 2021 dove sceglie di concentrarsi sui temi dell'ispirazione, la sostenibilità e il presente. Sono proprio questi, infatti, i focus che il museo intende approfondire in questo anno e dei quali intende dialogare con i proprio pubblico. Il museo, infatti, ha organizzato, proprio a riguardo, un incontro di formazione dal titolo "Museo e cittadini. La bellezza come codice dell'equilibrio sociale" . L'incontro sarà aperto a tutti e verràà tenuto dalla prof.ssa Irene Baldriga dell'Università Sapiena di Roma, il 3 marzo alle ore 16.00 in diretta Zoom. Questo evento servirà come scambio e ascolto attivo per creare relazioni autentiche con gli appasionati d'arte e di cultura e illustrerà la rilevanza culturale dell'educazione al patrimonio culturale.

Come partecipare

L’appuntamento è gratuito ma è richiesta l’iscrizione che può avvenire inserendo i propri dati su questo form di iscrizione online. Dopo la compilazione si riceverà una mail di conferma contenente il link per partecipare.

Al termine dell'incontro sarà rilasciato un attestato di partecipazione.