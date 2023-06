Marghera Estate: 3 settimane di musica con il coinvolgimento dei commercianti di piazza

Si scaldano i motori del Marghera Estate, manifestazione che nelle prossime settimane animerà le serate della "città giardino" e quest'anno taglia il traguardo delle 42 edizioni. La prima parte del cartellone prenderà il via il 4 luglio e terminerà il 21 dello stesso mese, e anticiperà il cinema sotto le stelle, organizzato come da trazione nel mese di agosto. Il programma dell'iniziativa è stato presentato questa mattina nel corso delle commissioni consiliari a Ca' Loredan.

La manifestazione durerà tre settimane, e sarà articolata come di consueto in quattro appuntamenti settimanali, dal martedì al venerdì. La novità sta nel coinvolgimento di commercianti del posto, che per la prima volta "usciranno dai bar". Saranno loro a occuparsi della gestione dei due punti ristoro di piazza Mercato, teatro degli appuntamenti musicali che allieteranno il pubblico, e che potrà ospitare fino a 628 persone. Un coinvolgimento, ha ricordato il dirigente del Settore cultura, Michele Casarin, «che non era scontato», ed è stato reso possibile anche grazie «al coordinamento tra municipalità ed esercenti». E un pensiero andrà anche alle famiglie con figli al seguito, grazie alla predisposizione di un'area giochi per bambini, con scivoli e gonfiabili.

«Negli ultimi anni - ha spiegato l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini - a parte la parentesi covid abbiamo lavorato per riattivare e stimolare il territorio, e proporre iniziative, per tornare a occupare e vivere gli spazi pubblici. Lo scopo è provare ad arrivare un po' ovunque, in particolare nel periodo estivo, quando la città si svuota, ma tanta gente resta comunque a casa. Abbiamo lavorato per proporre una ricca proposta culturale per rianimare la città».

Marghera Estate 2023: il programma

La prima settimana di concerti sarà all'insegna delle orchestre e delle sperimentazioni. Si parte il 4 luglio con la Giovane orchestra metropolitana (Gom), diretta da Pierluigi Piran, cui seguirà il concerto dei Silverado, country band italiana più popolare nella riproposta del sound "made in Usa", accompagnata per l'occasione da Oliver Skardy (5 luglio). Il 6 luglio sarà la volta delle atmosfere soul-jazz proposte da Josmil Neris e dal Marco Ponchiroli Quartet, mentre il 7 sarà ospite la Big Band Ritmo-Sinfonica Città Di Verona, che proporrà un omaggio orchestrale a Frank Zappa.

Le due settimane successive saranno dedicate alle più affermate tribute band italiane: l'11 luglio l'appuntamento è con gli Italian Dire Straits, mentre la serata successiva il cantante e chitarrista Sasha Torrisi, ex Timoria, omaggerà Lucio Battisti. Completano la settimana lo spettacolo Spandau vs Duran, che vedrà uniti i Communication e i Duran Duranies (13 luglio), e i Creedence Clearwater Revived (14 luglio).

Si riprenderà poi il 18 luglio con gli Everyplay, omaggio italiano ai Coldplay, e con il Tiziano Ferro Tribute (19 luglio). Gli ultimi due appuntamenti in programma vedranno salire sul palco i Mode Inside con il loro tributo ai Depeche Mode (20 luglio), e i Blasco Anthology, che ripercorreranno la lunga carriera di Vasco Rossi (21 luglio).