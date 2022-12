Mercatini di Natale 2022 a Dolo

Sarà un Natale all'insegna delle scelte quello di Dolo, con meno addobbi luminosi in città e nelle frazioni, ma con più appuntamenti per le famiglie. Non mancheranno i tradizionali mercatini, dove comprare addobbi e piccoli regali per le feste.

GLI EVENTI PER LE FESTE A DOLO

Si parte domenica 11 dicembre con i mercatini in piazza Cantiere, attivi dalle 8 alle 19, accompagnati dallo spettacolo musicale con la bande dei Babbi Natale (a partire dalle 14.30). Secondo appuntamento in programma la settimana successiva, domenica 18 dicembre, sempre in piazza Cantiere con apertura dalle 8 alle 19. Sarà replicato lo spettacolo della banda dei Babbi Natale (14.30), che sarà seguito da "La tombola natalizia", spettacolo per bambini a ingresso libero in piazzetta Aldo Moro.