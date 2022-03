Musica con le Ali, otto concerti da marzo a novembre nelle Sale apollinee del teatro La Fenice

Torna la stagione concertistica “Musica con le Ali”, la rassegna dedicata ai giovani musicisti nelle Sale apollinee del teatro La Fenice di Venezia. L'edizione 2022, la quarta, si apre giovedì 24 marzo e ha in calendario otto appuntamenti (tutti programmati di giovedì alle ore 18) con protagonisti interpreti di talento e nomi di spessore della musica classica.

Protagonisti del concerto inaugurale saranno il violinista Gennaro Cardaropoli - che ha appena vinto il Premio Icma (International classical music awards) come migliore giovane musicista dell'anno - e la pianista Ludovica De Bernardo: il duo si esibirà in un programma che include la Sonata in. 1 per violino e pianoforte op. 13 di Gabriel Fauré, Humoresque in sol minore di Ottorino Respighi - tratto dai Cinque pezzi per violino e pianoforte - la Sonata per violino e pianoforte op. 22 di Giuseppe Martucci e il Tema e Variazioni di Henryk Wieniawski.

Il programma della stagione

A seguire, il 14 aprile si esibirà il TulipDuo formato dalla violista Eleonora de Poi e dal pianista? Massimiliano Turchi, che suoneranno musiche di Schumann, Glazunov, Schubert e Fauré. Il 19 maggio sarà la volta di un inusuale accostamento di contrabbasso e arpa, che vedrà Valentina Ciardelli e Anna Astesano confrontarsi con trascrizioni tratte da Puccini a Ravel, e una composizione della stessa Ciardelli proposta in anteprima assoluta. Il 16 giugno l’affermato violinista Federico Guglielmo e le giovani musiciste sostenute da Musica con le Ali Simona Ruisi (viola) e Maria Salvatori (violoncello) si esibiranno in un programma dalle forme classiche con sonate di Beethoven, Schubert e Sinigaglia.

Il 6 ottobre è la volta del Duo David - formato da Francesco Angelico (violoncello) e da Giulia Russo (pianoforte) - che proporrà le sonate di Debussy, Rachmaninov e la Sonata in re del compositore napoletano Mario Pilati, edita per la prima volta proprio dal Duo David in un recente progetto discografico. Il 13 ottobre la violinista Fabiola Tedesco si esibirà insieme alla pianista Martina Consonni in un personale omaggio alla forma della sonata per violino e pianoforte: il programma prevede sonate di Beethoven, R. Strauss e dello spagnolo Turina. Proseguendo nella stagione, troviamo l’appuntamento del 10 novembre con protagonisti Clara Ricucci al clarinetto e Federico Pulina al pianoforte, con un programma incentrato sul dialogo tra i due strumenti così come proposto e figurato dai diversi compositori in programma: Weber, C. Schumann, Widor e Busoni. La stagione si conclude l’1 dicembre con la giovane violinista Sara Zeneli e l’affermata pianista veneziana Gloria Campaner, le quali suoneranno Franck e Ravel.

Consolidando la formula delle scorse stagioni, sono state studiate tariffe contenute, con inoltre ulteriori vantaggi per i residenti nel comune e nella città metropolitana di Venezia e per gli studenti.

«Siamo davvero orgogliosi di dare il via a questa stagione concertistica - è il commento di Carlo Hruby, presidente dell’Associazione Musica con le Ali - Un’iniziativa che di anno in anno cresce e diventa sempre più elemento collante tra un luogo straordinario come il Teatro La Fenice, i giovani interpreti di talento e gli ascoltatori. Il nostro augurio è che anche quest’anno la nostra iniziativa possa incontrare l’apprezzamento del pubblico e avvicinarne di nuovo, con una sempre maggiore partecipazione di giovani ascoltatori». La stagione è un momento centrale dell’attività di patronage artistico svolta dell’Associazione per sostenere alcuni tra i migliori giovani talenti del panorama classico italiano, accompagnandoli verso una carriera di alto livello.