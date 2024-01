Il Carnevale omaggia Marco Polo con cortei in acqua, feste e spettacoli di strada

L'edizione 2024 del Carnevale di Venezia si intitola Ad Oriente ed è dedicata al viaggio "mirabolante" di Marco Polo in Cina: si svolgerà dal 27 gennaio al 13 febbraio con una serie di eventi diffusi nel capoluogo e in tutto il territorio metropolitano: cortei acquei e sfilate di carri in maschera, feste, performance di strada e altro ancora.

La manifestazione è stata presentata oggi a Ca' Farsetti dal sindaco Luigi Brugnaro assieme al direttore operativo di Vela, Fabrizio D'Oria, e al direttore artistico Massimo Checchetto: «Mettiamo in scena un viaggio mirabolante - ha spiegato Checchetto - perché lo è stato davvero, così come lo sarà per tutti noi. Affronteremo il percorso di un giovane Marco Polo, che prima della partenza sogna, vede, ha i timori di un ragazzo e interpreta questo viaggio con la fantasia di un uomo del Medioevo».

I festeggiamenti inizieranno ufficialmente domenica 28, con il corteo acqueo di imbarcazioni tradizionali capitanate dalla "pantegana" di cartapesta. I vogatori in costume si raduneranno a Punta della Dogana e raggiungeranno la zona di Rialto, dove una coreografia di colori avvolgerà il ponte, prima di una grande festa in Erbaria.

Le due settimane che seguiranno saranno animate dal Carnival street show, messo in scena dai migliori artisti del panorama internazionale nel campo della musica, circo-teatro e clownerie. In tutto saranno coinvolti 200 performer, per un totale di mille spettacoli tra Venezia, isole e terraferma. Confermati gli altri appuntamenti tradizionali, come la selezione delle 12 Marie e le feste e gli spettacoli in Arsenale, quest'anno intitolati "Terra Incognita". «Quest'anno abbiamo lavorato sul tema della tradizione - specifica il direttore D'Oria - proponendo palchetti di commedia dell'arte diffusi sul territorio, sia nei weekend sia nei giorni "grassi"». Sul palco di piazza San Marco si alterneranno spettacoli e animazioni, oltre alle sfilate della maschera più bella; a Mestre, in piazza Ferretto, ci sarà invece la sfilata delle mascherine dei bambini.

«Vogliamo che il Carnevale sia un momento di gioia, anche per i bambini - ha detto il sindaco Brugnaro -. Per questo abbiamo pensato alle periferie, che per tanti anni non sono state valorizzate. C'è attenzione verso tutti i cittadini metropolitani, con la valorizzazione di associazioni e tutti quelli che ci credono».

Gli eventi

Primo fine settimana: il prologo nel segno dell'acqua

L’acqua sarà al centro del primo week-end di apertura a Venezia. Domenica 28 gennaio sarà il corteo acqueo di imbarcazioni tradizionali, realizzato in collaborazione con il coordinamento associazioni remiere di voga alla veneta e capitanato dalla mitica “pantegana”, ad aprire le celebrazioni. Barche addobbate e vogatori in costume percorreranno il Canal Grande partendo dalla Punta della Dogana verso Rialto per poi ritrovarsi sotto gli archi del mercato in Erbaria. Dalle 11, in Rio di Cannaregio ritornano le proposte enogastronomiche della tradizione veneziana offerte dall'Associazione esercenti pubblici esercizi.

Il primo assaggio del Carnevale 2024 a Mestre, sabato 27 e domenica 28, sarà invece l’anteprima del Carnival street show che animerà il teatrino di piazza Ferretto. Un palinsesto che riprenderà poi nel week-end successivo e nella settimana grassa. In piazza San Marco e in piazza Ferretto verranno allestiti due teatri gemelli, in stile orientale, per accogliere tutte le maschere che vorranno partecipare al concorso della maschera più bella. Sui palchi si alterneranno anche momenti di spettacolo, musica e arte varia.

Street show

Coloratissimi teatrini saranno posizionati nei campi e nelle vie e faranno da sfondo alle esibizioni di mimi, clown, attori, musicanti, trampolieri, maghi e affabulatori. Il pubblico si farà trasportare nel mondo dell'arte di strada, della commedia, delle storie fantastiche, dei giochi e della musica. Un mix di musiche, coreografie ed energia per un pubblico di tutte le età. Il Carnival street show inizierà con un’anteprima nei weekend di sabato 27 e domenica 28 gennaio per poi entrare nel vivo sabato 3 e domenica 4 febbraio, e nei giorni della settimana grassa da giovedì 8 febbraio a martedì 13 febbraio.

Terra incognita, lo spettacolo in Arsenale

L’Arsenale si conferma location dello spettacolo sull’acqua. Nella darsena grande è in scena una performance immaginifica liberamente ispirata a Il Milione, narrato in chiave fantastica attraverso i diversi linguaggi creativi dell’arte. I biglietti saranno disponibili on line da mercoledì 17 gennaio con gratuità e riduzioni per residenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ogni replica dura circa 30 minuti.

Le Marie del Carnevale

Sabato 3 febbraio si presentano al pubblico delle 12 Marie del Carnevale 2024, selezionate tra le concorrenti di età compresa tra i 18 e i 28 anni e provenienti da tutta la città metropolitana. Le Marie sfileranno vestite con costumi storici a bordo di gondole lungo il Canal Grande per raggiungere piazza San Marco. In seguito, dopo un intenso programma di appuntamenti e di attività socio-culturali, il lunedì grasso, nelle Sale apollinee del teatro La Fenice si terrà la proclamazione della vincitrice.

Sfilate di carri allegorici

L’edizione del Carnevale 2024 vede anche il grande ritorno delle sfilate dei carri allegorici mascherati su tutto il territorio cittadino, dalle isole della laguna – Pellestrina 8/2, Lido 9/2 e Burano 10,11 e 13/2 - alla terraferma – Dese 28/1, Chirignago 4/2, Marghera 10/2, Campalto 11/2, Mestre 12/2 e Zelarino 13/2. Decine di carri allegorici con centinaia di figuranti, gruppi di appassionati del Carnevale e provenienti da tutto il territorio comunale e della città metropolitana, bande musicali, majorette e sbandieratori, saranno accolti dal pubblico tra coriandoli e musica per dar vita a mirabolanti spettacoli sulle tracce dell’eroe veneziano e alla scoperta della Via della Seta.

L'arte della commedia

Anche per quest’anno all'interno del ricco programma del Carnevale di Venezia 2024 a partire dal sabato 27 gennaio trova collocazione una delle tradizioni teatrali più famose del mondo: la Commedia dell’Arte. Con la Rassegna “Venezia, ovvero l’arte della Commedia”, curata dalla Compagnia Pantakin, ritornano in Piazza San Marco e in Campo Santo Stefano i Comici dell’Arte con otto diverse compagnie nazionali e internazionali che si alterneranno per più di 60 repliche per tutto il periodo di Carnevale a partire dal 27 gennaio dalle 11.30 alle 17.30.

Il Carnevale della cultura

“Ad Oriente… Il mirabolante viaggio di Marco Polo” non è solo arte di strada e negli spazi all’aperto. L’arte e il teatro tornano a celebrare il Carnevale con una programmazione di spettacoli negli spazi culturali della Città con la collaudata esperienza del Carnevale della Cultura.

Teatri e musei si attrezzano per ospitare spettacoli, concerti ed eventi in grado di soddisfare anche i palati più esigenti, proponendo un programma declinato sul tema di quest’anno. Laboratori per bambini e letture teatralizzate, conferenze e cinema, concerti, commedia dell’arte e caffè concerto si alterneranno tra centro storico e terraferma vedendo coinvolti - tra gli altri - il Palazzetto Bru Zane, la Casa di The Human Safety Net alle Procuratie Vecchie, il Centro Culturale Candiani, il Teatro Al Parco della Bissuola, il Teatrino Groggia, l’M9 Museo del 900, la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, il Teatro La Fenice, il Teatro Carlo Goldoni, il Teatro Toniolo, il Teatro Momo, la Fondazione Querini Stampalia, l’Ateneo Veneto, il Fondaco dei Tedeschi, l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, il Teatro a l’Avogaria, etc. Inoltre, si segnalano le aperture straordinarie dei musei del circuito della Fondazione MUVE, la programmazione proposta dalla Biennale di Venezia e dai teatri cittadini.

Il Carnevale internazionale della Biennale

Il Carnevale Internazionale dei Ragazzi è un progetto della Biennale di Venezia che dal 2010 si rivolge ai ragazzi, alle scuole con i loro insegnanti e alle famiglie, sollecitando la creatività e la partecipazione nei giovani e mantenendo un costante dialogo diretto, pratico e attivo con i partecipanti. Dall’1 all’11 febbraio, a Venezia si terranno proiezioni di cinema per ragazzi e gli spettacoli teatrali al Teatro Piccolo Arsenale, mentre al Parco Albanese di Mestre un ricco programma di workshop. Inoltre, l’area del Pattinodromo Arcobaleno per l’occasione si trasformerà in pista di pattinaggio sul ghiaccio per ospitare lo spettacolo Murmuration.

A Ca' Giustinian saranno organizzati laboratori creativi e artistici, con l’allestimento di un’installazione immersiva, mentre a Forte Marghera si potrà provare l’esperienza di salire in cima a X-Tree, l’artistico albero-installazione percorribile al suo interno fino alla terrazza belvedere a 25 metri di altezza, oltre alle passeggiate con percorsi acustici e luminosi (accesso gratuito).

Dinner show

Il Dinner Show & Ball ufficiale del Carnevale a Ca’ Vendramin Calergi, ancora una volta firmato dalla stilista Antonia Sautter, si terrà sabato 3 e domenica 4 febbraio e dall’8 al 13 febbraio. A Xanadu paradisiaca città d’oro, gli ospiti saranno immersi nell’atmosfera esotica e sensuale della Corte del Gran Khan, gli inebrianti profumi di spezie, le sete preziose, i ricercati piatti dei cuochi più sopraffini, le molte genti, i suonatori, i negromanti e i giocolieri, tutti magnificamente accolti al cospetto del Gran Khan per una serata di divertimento da mille e una notte. Tra abiti sontuosi di sete e broccati, arti esotiche e misteriose, sapori di mondi lontani, i dignitari, gli ambasciatori e i mercanti di tutte le nazionalità si daranno appuntamento nelle magnifiche sale affacciate sul Canal Grande per godere della vista d’Oriente. Biglietti disponibili su: www.carnevale.venezia.it.

Il Capodanno cinese

Venezia incontra l’estremo Oriente grazie a un’iniziativa organizzata dall’Associazione per la Promozione della Cultura e del Turismo Italia-Cina (ICCTPA) per festeggiare il Capodanno Cinese all’interno del Carnevale. “Magia del Capodanno cinese” si terrà, dal 2 al 13 febbraio, tra i luoghi principali di Mestre e Venezia tra sfilate, danze, canti e laboratori gratuiti aperti al pubblico per immergersi nell’autentica tradizione e cultura cinese. L’evento clou si terrà il 9 febbraio quando, nel pomeriggio, partirà l’imponente parata per le vie pedonali di Mestre: i mitici animali procederanno festosi affiancati da bambini e ragazzi in abiti tradizionali con lanterne alla mano per celebrare, insieme al pubblico, un vertiginoso countdown verso la mezzanotte cinese (ore 17 locali) spinti dall’allegria di artisti, musicisti e proiezioni che terranno alta l’energia fino alla mezzanotte locale, portando il pubblico dentro le magiche atmosfere del Capodanno. A Venezia, invece, Campo San Polo sarà allestito a tema per l’evento, mentre l’Arsenale ospiterà spettacoli di arte cinese e il Museo del 900 (M9) parte dei numerosi laboratori per fare esperienza diretta di alcune delle pietre miliari della cultura d’Oriente.