Aperte le vendite per gli spettacoli di danza sul ghiaccio al Bissuola

Sono aperte da oggi, venerdì 19 gennaio, le vendite dei biglietti per lo spettacolo su ghiaccio Murmuration della compagnia canadese Le Patin Libre, per la prima volta in Italia. L'evento, anticipazione speciale della Biennale danza 2024, sarà in scena dall’1 all’11 febbraio al pattinodromo Arcobaleno del parco Albanese di Mestre, che per l’occasione sarà trasformato in pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Il biglietto unico, non numerato, è acquistabile online sul sito della Biennale e on site fino a esaurimento posti. Il costo è di 8 euro per il biglietto intero, 5 euro per il ridotto studenti e/o under 26. Ingresso gratuito per i minori 6 anni.

Murmuration fa parte delle attività che la Biennale di Venezia dedica al Carnevale, grazie agli spazi messi a disposizione dal Comune di Venezia. Oltre agli spettacoli, è in programma un calendario di attività per coinvolgere il pubblico:

pattinaggio per famiglie: due pomeriggi animati da artisti di Le Patin Libre nelle domeniche del 4 e dell’11 febbraio (€ 5, biglietto acquistabile solo on site comprensivo dei pattini fino ad esaurimento posti, € 3 biglietto acquistabile solo on site con pattini propri)

pattinaggio pubblico: sessioni di pattinaggio pubblico tutti i giorni dal 3 all’11 febbraio (€ 5, biglietto acquistabile solo on site comprensivo dei pattini fino ad esaurimento posti, € 3 biglietto acquistabile solo on site con pattini propri)

quattro workshop dedicati alle scuole di pattinaggio (per informazioni promozione@labiennale.org)

Per il pubblico, accesso in pista fino a esaurimento posti e disponibilità. Obbligatorio l’uso dei guanti e attenersi alle regole di comportamento pubblicate sul sito www.labiennale.org. Minori di 11 anni accompagnati.

Lo spettacolo

Murmuration si rifà a uno degli eventi più spettacolari della natura: le coreografie aeree degli storni, quando si riuniscono in nugoli prima delle migrazioni verso Sud. Murmuration è proprio il termine che indica il rumore, simile a un fitto mormorio, che il frullo delle ali di questi uccelli produce nei loro imperscrutabili volteggi. Come in un rituale benaugurante prima della partenza, gli stormi disegnano traiettorie librandosi nei cieli, intrecciano figurazioni fantastiche scendendo in picchiata, per virare bruscamente riacquistando quota in un battito d’ali. Uno spettacolo ipnotico, che i 15 straordinari danzatori di Le Patin Libre fanno rivivere sulla scena componendo complesse dinamiche di movimento in perfetto sincrono.

La compagnia

Le Patin Libre ha reinventato lo spettacolo su ghiaccio aprendo un territorio finora inesplorato della danza contemporanea, riuscendo a fondere il rigore del pattinaggio artistico con l’astrazione della coreografia e trasformando palazzetti e piste di pattinaggio in nuovi spazi di fruizione delle arti dal vivo. Attiva dal 2005 a Montréal, Le Patin Libre - diretta da Alexandre Hamel - crea nuovi paesaggi coreografici ormai noti e applauditi in tutto il mondo aprendo la danza a esperimenti cinestetici con la peculiarità di un movimento fluido e veloce, diverso da ogni altro.