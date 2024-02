Ultimi giorni per visitare la mostra di Chagall a Mestre

La mostra dedicata a Marc Chagall, nel centro culturale Candiani di Mestre, si avvia alla conclusione: c'è ancora tempo fino al 13 febbraio per visitare l'esposizione, che si prepara a chiudere superando il traguardo delle 30mila presenze. Un successo che si è consolidato lo scorso fine settimana, con 1200 visitatori in due giorni. Grande l’affluenza dei residenti, un pubblico affezionato e consolidato di frequentatori, a cui si aggiungono sempre più di visitatori dal Veneto e da fuori regione, oltre ai turisti internazionali che trovano nel centro di Mestre un nuovo punto di interesse per attività culturali.

"Chagall. Il colore dei sogni" è stata accompagnata da 130 attività, laboratori, incontri, visite, percorsi attivi, conversazioni d’arte per un totale di quasi 2.600 aderenti tra famiglie, classi, adulti e persone con esigenze speciali, per cui il settore MuVe Education ha realizzato 9 appuntamenti offerti gratuitamente.

Il pubblico è invitato martedì 13 febbraio a visitare la mostra, ricevendo un dolce omaggio alla caffetteria del Candiani. L’invito è anche per l’ultimo incontro del programma intorno alla mostra - il reading-spettacolo Chagall, l’amore e il colore dell’associazione Voci di Carta alle ore 18.15 - per condividere i festeggiamenti del Martedì Grasso e per salutare, insieme alla mostra, anche il Carnevale 2024.

«Il valore aggiunto di questa mostra - commenta Mariacristina Gribaudi, presidente della Fondazione Musei Civici - è di essere stata concepita e realizzata non solo con le preziose opere delle raccolte di Ca’ Pesaro, ma con una collaborazione internazionale da grandi musei di Vienna, Nizza, Budapest, Gerusalemme». Aggiunge il sindaco Luigi Brugnaro: «Il centro Candiani si conferma come polo della cultura e crescerà ulteriormente per diventare la "casa del contemporaneo". Sarà parte di un nuovo distretto che, durante il 2024, si amplierà con l’apertura del caffè letterario all’ex emeroteca e si estenderà con la riqualificazione del Palaplip. Un successo che è prima di tutto merito dei cittadini, sempre più vicini, attenti e partecipi alle proposte culturali, ma anche ai tanti visitatori».