Violino e pianoforte: esotismo e sentimento

Anche in diretta streaming gratuita su www.bru-zane.com/replay



Autore (nel 1885) di una delle sonate per violino e pianoforte più celebri del tempo, che ispirò, tra l’altro, a Proust la famosa petite phrase della pièce di Vinteuil, Camille Saint-Saëns avrebbe potuto ritenersi appagato dal suo successo e adagiarsi in una fama ormai consolidata. Ma non era questa la sua natura. Viaggiatore instancabile, incallito sperimentatore, il suo catalogo attesta dei diversi modi in cui ha esplorato le possibilità offerte dalla coppia violino-pianoforte, dal pezzo libero in forma d’improvvisazione all’esotismo di una Havanaise. Analogamente, Maurice Ravel, rompendo con l’accademismo parigino, cercherà ispirazione per la propria sonata addirittura nel blues d’oltreoceano.



PROGRAMMA:

Camille SAINT-SAËNS

Élégie en fa majeur, op. 160

Sonate no 1 en ré mineur, op. 75

Élégie, op. 143

Havanaise en mi majeur, op. 83

Maurice RAVEL

Pièce en forme de Habanera

Sonate pour violon et piano n° 2, M. 77