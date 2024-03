Franco Bevilacqua è il candidato del centrosinistra per Spinea

È Franco Bevilacqua il nome scelto dal centrosinistra di Spinea come candidato sindaco alle elezioni amministrative 2024. Classe 1956, sposato e con due figli, è ingegnere, amante della natura e dello sport. Il padre era un grande campione del ciclismo del passato, Toni “Labron” Bevilacqua.

La coalizione annuncia la scelta «dopo lunghe riflessioni, confronti e incontri costruttivi»: Bevilacqua ha trovato la convergenza di tutti, «un “cittadino tra i cittadini” che rappresenta un elettorato ampio». Ha esperienza politica alle spalle, anche se non nelle prime file, e un curriculum variegato: è stato ufficiale di complemento nella Marina Militare, con ruoli tecnici nei cantieri di Monfalcone nella costruzione e delle prove in mare dell’Incrociatore Garibaldi, la prima portaeromobili italiana; come ingegnere, inizia la sua carriera nella Veneziana Vetro - parte della vecchia Vetrocoke - poi Pilkington, come responsabile della manutenzione della produzione. Partecipa a progetti di sviluppo e collabora nei gruppi europei della multinazionale inglese. Esperto di questioni ambientali e sulla sicurezza del lavoro, partecipa all’Uni all’elaborazioni di norme di prodotto e di certificazione CE. Nel 2018 lascia l’ambito industriale per diventare direttore dell’istituto Berna, scuola di formazione professionale di Mestre.

Esperienze anche nel settore sportivo come dirigente nell’Uisp (Unione italiana sport per tutti), prima a livello provinciale e poi nazionale. In collaborazione con Arci e Agesci, partecipa al progetto Salam Ragazzi dell’Ulivo a sostegno dello studio dei ragazzi palestinesi e per la coesistenza pacifica di palestinesi e israeliani, visitando i campi profughi in Cisgiordania e Gaza.

«Questa scelta - spiegano dal gruppo di centrosinistra - assicura alla coalizione la forza di una squadra di spessore, che mette da parte ogni personalismo o spartizione di posti e va oltre ogni mero schieramento, pronta alle importanti sfide che ci aspettano per i prossimi cinque anni. Ricordiamo che veniamo da un commissariamento (ancora in corso) e da un'amministrazione che ha lasciato opere incompiute, tralasciando la cura e manutenzione per il territorio».

A Spinea in queste elezioni si prospetta una sfida a tre: nel campo del centrodestra, anche se non c'è ancora nulla di ufficiale, potrebbero candidarsi sia Claudio Tessari (già sindaco per due mandati, dal 1999 al 2009) che Martina Vesnaver, sindaca dal 2019 fino alla caduta della sua giunta, nel 2023. Dal 29 marzo dello scorso anno il Comune è governato dalla commissaria prefettizia Paola De Palma.