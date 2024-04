Ceggia, l'opposizione unita candida Alice Billotto

I gruppi di minoranza attualmente presenti nel consiglio comunale di Ceggia annunciano che ci sarà una candidatura unitaria per le prossime comunali dell'8-9 giugno. Si tratta di Alice Billotto, 38 anni, consigliere uscente e capogruppo di minoranza, di professione terapista occupazionale presso l’Azienda ULSS 6. I gruppi, spiegano «hanno deciso di proseguire nel percorso di collaborazione intrapreso nell’ultimo periodo di attività amministrativa e che li ha portati ad organizzare assieme iniziative come quella legata ai problemi della sanità locale e dei medici di base attuata a dicembre dello scorso anno».

Nasce quindi l’impegno nel realizzare una lista civica unitaria da presentare alle prossime elezioni amministrative di giugno, «per cercare di dare finalmente una svolta nella vita del Comune di Ceggia, da ormai 10 anni ingessata dalla gestione Marin», il sindaco in carica, che in base alle nuove norme potrà candidarsi per un terzo mandato.

Billotto sarà «il perno attorno a cui si sta costituendo la lista che verrà presentata alle prossime elezioni, un gruppo di persone che saprà coniugare al suo interno tutte le qualità necessarie ad amministrare il paese nei prossimi anni, pienamente rappresentativo di tutte le realtà che compongono la nostra comunità ciliense».

I consiglieri concludono spiegando che «le porte del gruppo sono aperte a tutti, senza preclusioni, a chiunque voglia dare il proprio contributo per imprimere una svolta a Ceggia, paese che negli ultimi anni è rimasto in uno stato di immobilismo pressoché totale, interrotto solo da sporadiche iniziative isolate. C’è bisogno invece di un progetto di comunità, che miri a immaginare e governare lo sviluppo concreto del paese nei prossimi anni».