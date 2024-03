A Portogruaro il centrosinistra si presenta unito: «A breve avremo il candidato»

Siro Martin, presidente della Confartigianato imprese metropolitana, ha rinunciato alla candidatura a sindaco di Portogruaro per il centrosinistra. Ma la coalizione conferma la propria unità in vista delle elezioni amministrative di giugno. «È stata una presa d’atto difficile, non una battuta d’arresto», fanno sapere Partito Democratico, Azione, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana tramite una nota unitaria. Anzi, il gruppo «è ancor più motivato a perseguire il suo lavoro per il bene di Portogruaro e dei suoi cittadini».

Ora la coalizione è al lavoro per individuare la figura giusta: «Sono già al vaglio le altre disponibilità - assicurano gli esponenti del centrosinistra - e in tempi brevi ufficializzeremo una candidatura che rispecchi il profilo di sindaco che vogliamo guidi la nostra città».

Un "campo largo", dunque, per presentare un progetto solido e unitario. Servono «visione e lungimiranza - comunica la coalizione - per uscire da una crisi che dura da troppi anni e inaugurare una nuova stagione di sviluppo della città e del mandamento. Cittadini, famiglie, imprese e associazioni chiedono alle forze politiche e civiche unione e senso di responsabilità. Abbiamo dato ascolto al loro appello e abbiamo voluto dare per primi l'esempio, perché questo è il momento di costruire ponti e di superare le frammentazioni».

La premessa fondamentale è «unire le forze per andare oltre all’esperienza di governo del centrodestra di questi ultimi otto anni, e dare a Portogruaro e alle sue frazioni un governo alternativo». Con questo obiettivo è nata la coalizione, «sintesi tra i valori e le esperienze civiche, liberali, del centro e della sinistra, aperta e disponibile al confronto e al contributo di tutti coloro che credono nella necessità di un rilancio».