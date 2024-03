Elezioni 2024, a giugno si vota in 16 comuni veneziani

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, in corrispondenza delle elezioni europee, in 16 comuni del veneziano si voterà anche per rinnovare sindaci e consigli comunali. Quattro di questi (Noale, Scorzè, Portogruaro e Spinea) hanno più di 15 mila abitanti, per cui sarà previsto un ballottaggio nel caso in cui uno dei candidati non superi il 50% delle preferenze al primo turno. Nei comuni più piccoli non è previsto il secondo turno. I sindaci uscenti sono 11 uomini e 3 donne. In due casi, Spinea e Portogruaro, sono elezioni anticipate, poiché il comune è stato commissariato per dimissioni del sindaco.

Sono le prime elezioni comunali dopo la riforma introdotta per decreto legge a gennaio: nei comuni con meno di 5mila abitanti, i sindaci si potranno ricandidare senza limiti. Mentre nei comuni tra 5 e 15 mila abitanti il limite di mandati passa da due a tre: possibile quindi la riconferma per sindaci già rinnovati.

I comuni oltre i 15mila abitanti

A Noale (16100 abitanti) la sindaca Patrizia Andreotti (centrosinistra) conclude il secondo mandato e sosterrà Alessandra Dini, vicesindaca uscente. Per ora l'unico sfidante confermato è l’ex assessore al bilancio Stefano Sorino, dimissionario a novembre 2023.

A Scorzè (19mila abitanti) Nais Marcon (centrodestra), eletta al primo turno nel 2019 con un’ampia maggioranza, dovrebbe ricandidarsi per un secondo mandato.

A Portogruaro (24500 abitanti), comune commissariato dopo che il 5 aprile 2023 il consiglio comunale è stato sciolto, per l'approvazione di una mozione di sfiducia contro il sindaco Florio Favero (centrodestra), si va a elezioni anticipate.

Elezioni anticipate anche a Spinea (27750 abitanti), dove il comune è stato commissariato ad aprile 2023 a causa delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri e le conseguenti dimissioni della sindaca Martina Vesnaver. I campi si stanno organizzando in queste settimane.

Dai 5 ai 15 mila abitanti

La riforma del limite dei mandati inciderà su quattro comuni nel veneziano. Si tratta di Ceggia (6100 abitanti), Concordia Sagittaria (10200 abitanti), Fossalta di Portogruaro (5800 abitanti) e Stra (7600 abitanti), tutti comuni in cui il sindaco in carica ha concluso il secondo mandato e potrà decidere di ricandidarsi in base alle nuove norme. Si tratta rispettivamente dei sindaci Mirko Marin, Claudio Odorico, Natale Sidran e Caterina Cacciavillani.

Anche a Camponogara (13mila abitanti) e Meolo (6200 abitanti) rispettivamente Antonio Fusato e Daniele Pavan cercheranno la riconferma: entrambi hanno concluso il primo mandato.

Meno di 5 mila abitanti

Nei comuni più piccoli, come detto, salta il limite dei mandati, quindi ogni sindaco potrà decidere di ricandidarsi. Ad Annone Veneto (3800 abitanti) il sindaco uscente Victor Luvison (centrodestra) ha annunciato poche settimane fa che non si ricandiderà, spazio quindi a un nuovo sindaco. A Cinto Caomaggiore (3100 abitanti) il sindaco Gianluca Falcomer ha terminato il secondo mandato. A Cona (2800 abitanti) Alessandro Aggio (centrodestra), già riconfermato una volta, correrà per il terzo mandato. A Fossalta di Piave (4100 abitanti) Manrico Finotto (lista civica) cercherà la riconferma dopo il primo mandato. Anche a Gruaro (2700 abitanti) il sindaco uscente Giacomo Gasparotto, che ha già svolto 4 mandati non consecutivi, cercherà la riconferma. A Teglio Veneto (2250 abitanti), il più piccolo comune della provincia di Venezia, Oscar Cicuto conclude il primo mandato e si ricandida.