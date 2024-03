Martina Vesnaver torna in corsa per la poltrona di sindaco di Spinea

Un anno fa, le dimissioni di nove consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, fecero cadere l'amministrazione comunale, aprendo le porte al commissariamento. Dodici mesi dopo l'ultimo saluto alla città nelle vesti di primo cittadino, Martina Vesnaver punta a riprendersi la poltrona di sindaco di Spinea.

Giovedì pomeriggio, Vesnaver ha lanciato la propria candidatura davanti a diverse decine di cittadini, presso la caffetteria "L'infinito" di via Roma, parlando di rispetto, coerenza e trasparenza. La candidata sindaco ha sottolineato «l'importanza del lavoro di squadra» e l'impegno «condiviso per il futuro della città».

A sostegno della candidatura di Vesnaver, per il momento, non c'è alcun partito politico, ma la sola lista civica "Siamo per Spinea protagonista con Martina Vesnaver", che assicura «competenza e dedizione», apertura alla collaborazione per il benessere della città e un nuovo inizio per Spinea, «con la promessa di un futuro di crescita e unità».