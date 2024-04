Alida Manzato si candida alla carica di sindaco di Portogruaro

Nuovo nome per Portogruaro: Alida Manzato è la candidata sindaco della lista civica "Città del Lemene" alle elezioni comunali in programma l8 e il 9 giugno. Residente a Lison, è sposata, ha 53 anni e un figlio di 21. Responsabile amministrativa di un hotel di lusso a Venezia, è già stata consigliera comunale per la lista che ora la sostiene nella corsa alla poltrona di primo cittadino.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Manzato, spiegano i membri della lista civica, «è un esempio della Portogruaro che non si arrende, ovvero di quei cittadini che non vogliono più essere amministrati da chi fa commissariare la città, da chi cambia spesso bandiera, da chi dice che si rinnova e poi presenta i "soliti noti", da chi si dimentica in fretta delle promesse fatte prima del voto».

Il portavoce della lista, Bruno Barbadoro, ricorda che la scelta «è stata unanime», perché Manzato «ha una profonda conoscenza sia del nostro programma che dei problemi della città. È la persona giusta per voltare pagina e ci sono le condizioni favorevoli per farlo. Per questo siamo sicuri che il sostegno della città ad Alida e alla nostra proposta non mancherà».