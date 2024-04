Portogruaro, dopo le tensioni il centrodestra unito candida Luigi Toffolo

Sarà Luigi Toffolo il candidato unico del centrodestra (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega) a Portogruaro. Il medico, esponente della Lega locale, ha ottenuto il sostegno di tutto il centrodestra dopo lunghe settimane in cui la rottura del campo è sembrata molto vicina.

Solo pochi giorni fa la sezione locale di Fratelli d'Italia aveva infatti annunciato la candidatura del coordinatore Michele Lipani, che l'11 aprile, a poche ora dalla conferenza stampa di presentazione di Toffolo, ha annunciato il ritiro della candidatura, con una lettera aperta, per consentire l'unità del campo: «Amo profondamente Portogruaro che da quasi mezzo secolo è la mia Città e, proprio per questo amore indiscutibile e incondizionato, ho preferito fare un passo di lato, rimettendo la mia candidatura a Sindaco. La mia storia umana e politica, spesa al servizio della comunità in varie forme, mi consente di continuare a poter tenere la testa sempre alta e, nella situazione attuale, di potere, ancora una volta, mettermi a disposizione di Portogruaro anche se non come primo cittadino» ha scritto Lipani, invitando a sostenere Luigi Toffolo come sindaco.

La candidatura di Toffolo, già ufficializzata, sarà presentata lunedì - la conferenza era prevista per ieri 12 aprile, ma è stata rimandata - e mette fine a una luna querelle iniziata con la sfiducia del sindaco del sindaco Florio Favero, sempre della Lega, il 18 marzo scorso.