Flash mob di Fratelli d'Italia contro la violenza sulle donne

Iniziativa contro la violenza sulle donne questo pomeriggio a Chioggia. Un flashmob contro la violenza e per sensibilizzare al rispetto nei loro confronti: ad organizzarlo, il circolo di Chioggia di Fratelli d'Italia alle 16.30 di oggi, venerdì 7 maggio, davanti al Municipio di Chioggia.

Il motto dell'evento, "Rispetto per le donne", vuol far riflettere i cittadini sulla necessità di non concentrarsi su queste tematiche solamente in occasione delle tradizionali ricorrenze e giornate mondiali: «la violenza contro le donne va combattuta tutti i giorni e il rispetto va dimostrato nella vita quotidiana con parole e azioni», spiegano i promotori. Verranno quindi posizionate una panchina rossa e delle scarpe rosse, simboli del femminicidio e della violenza sulle donne, davanti al palazzo del Comune e ci saranno interventi degli esponenti locali, provinciali e regionali, tra i quali il capogruppo in consiglio regionale Raffaele Speranzon e il senatore e coordinatore regionale Luca De Carlo.

Proprio a Chioggia la settimana scorsa è scoppiato il caos dopo le affermazioni della presidente del Consiglio comunale Maria Chiara Boccato in un commento Facebook a sostegno del leader del M5S Beppe Grillo, e contro la ragazza che ha accusato 4 giovani, tra cui il figlio Ciro Grillo, di aver usato violenza contro di lei. Per le parole adoperate Boccato si è poi scusata con tutte le donne, ma intanto erano partite le richieste di dimissioni da parte di tutta l'opposizione, Forza Italia, Lega e Fratelli D'Italia e poi anche della capogruppo del Partito Democratico Barbara Penzo.