Campitelli confermata al comitato di gestione dell'Autorità portuale

Maria Rosaria Anna Campitelli è stata confermata nel comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico settentrionale (Porto di Venezia e Chioggia). «Auguro all’ingegner Campitelli un buon lavoro per questo secondo, nuovo e importante incarico nel Comitato che attende e necessita di una progettualità bloccata troppo a lungo a causa della pandemia mondiale». Con queste parole il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si compiace della nomina avvenuta oggi, martedì 2 febbraio, da parte del Consiglio regionale.

«L’ingegner Campitelli – ha aggiunto il presidente – è una donna dal curriculum solido e vanta di una esperienza indiscussa. Sono convinto che ci sarà un gran lavoro di squadra, che ci permetterà di affrontare in maniera tonica e veloce tutte le problematiche che riguardano la portualità in una visione di crescita e di consolidamento per una progettualità futura». Analogo compiacimento è arrivato anche dalla vicepresidente Elisa De Berti. «Il Consiglio regionale l'ha indicata come rappresentante della Regione del Veneto all'interno dell'organo collegiale per i prossimi cinque anni. Questa designazione rappresenta il giusto riconoscimento di un percorso professionale costituito da competenza e capacità. Maria Rosaria Anna Campitelli era stata nominata nel 2017 con il medesimo incarico per cui è stata riconfermata oggi, in rappresentanza della Regione Veneto.