Delusione Pd: «Decisioni dei territori non rispettate, campagna elettorale sbagliata»

Il risultato negativo del Partito democratico in Veneto e a livello nazionale «è il risultato di scelte sbagliate sulla composizione delle liste e sul non rispetto delle proprie regole (a partire dallo statuto, che prevede le primarie e rispetta le scelte dei territori), delle scelte sbagliate in tema di alleanze, e infine di una campagna elettorale poco chiara e diretta»: a sostenerlo sono i consiglieri regionali veneti del Pd Andrea Zanoni e Anna Maria Bigon.

Le liste del Pd, con particolare riferimento al Veneto, sono state fatte «in sfregio ai territori, alla meritocrazia, ai militanti, ai deputati uscenti, all’organizzazione locale, e hanno visto troppi candidati catapultati e indicati altrove». In molti casi, sostengono gli esponenti dem, «le direzioni provinciali sono state scavalcate da scelte romane imposte, inspiegabili e mai condivise». Il Veneto «con queste elezioni è diventato ancor più "terra di conquista", con quattro candidati, sui sette totali in posizione eleggibile, indicati e voluti da Roma. Questa modalità ha comportato l'allontanamento di molti e l'inattività di altri».

Dello stesso tenore il commento di Andrea Ferrazzi, senatore veneziano uscente ed escluso dalle liste di questa tornata elettorale: «I circoli del territorio hanno combattuto come leoni nonostante scelte incomprensibili fatte a Roma. Questa legge elettorale aveva bisogno di un surplus di attenzione nei confronti dei territori, che invece sono stati mortificati, in particolare in Veneto e a Venezia. Questo gli elettori non lo perdonano. Per vincere le elezioni bisognava essere competitivi in 4 punti: linea politica del partito; alleanze; candidature; campagna elettorale. Il peggior risultato della storia per il Pd è frutto di gravi errori in ognuno di questi punti. Ed è il peggior risultato della storia in Veneto. Provo una grande tristezza per una grave sconfitta. E la provo a maggior ragione perché, dati alla mano, poteva essere evitata».