Renato Brunetta: «Irresponsabile non votare la fiducia a Draghi»

«Non sono io che lascio, ma è Forza Italia, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato se stessa e ha rinnegato la sua storia. Non votando la fiducia a Mario Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura». Così il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta che ha annunciato via Twitter di voler lasciare quello che finora è stato il suo partito, Forza Italia, mentre continua la crisi di governo aperta con le dimissioni del presidente del Consiglio.

«Mi batterò - continua il ministro - ora perché la cultura, i valori e le migliori energie liberali e moderate non vadano perduti e confluiscano in un’unione repubblicana, saldamente ancorata all’euroatlantismo. È una battaglia per il futuro che coincide con la difesa della mia storia, e di quella di Forza Italia. Sono fiero - continua - di aver servito l’Italia da ministro di questo governo. Sono degli irresponsabili coloro che hanno scelto di anteporre l’interesse di parte all'interesse del Paese, in un momento così grave».