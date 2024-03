Fratelli d'Italia risponde ad Armelao: «Mai venuti meno ai doveri, pronti alle barricate»

All'indomani della decisione del sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, di sciogliere l'intesa politica con la segreteria locale di Fratelli d'Italia, arriva la risposta di Lucas Pavanetto, coordinatore provinciale del partito. «Il sindaco - spiega Pavanetto - ha deciso di completare quel lavoro di esclusione di Fratelli d'Italia dal governo della città, iniziato il 21 novembre», quando «senza comunicare la scelta ad alcuno ha ritirato le deleghe al vicesindaco Daniele Tiozzo Brasiola».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Nelle settimane successive «si è tentato di ricucire questo strappo partendo dalle motivazioni che non sono mai arrivate - prosegue il coordinatore di FdI -, o per lo meno, non sono mai state sufficientemente serie ed oggettive da escludere la scelta del sindaco come una scelta di simpatia, personalistica, nei confronti del vice e più in generale nei confronti del nostro partito».

Pavanetto assicura che Fratelli d'Italia «non è mai venuta meno al proprio dovere di alleato» né tantomeno è mancata «la fiducia nei confronti della maggioranza di centrodestra, anche quando le nostre proposte e i nostri assessori sono stati umiliati dallo stesso sindaco, come quando, ad esempio, abbiamo dovuto fare una vera e propria battaglia per stanziare a bilancio comunale fondi da elargire alle famiglie in condizione di difficoltà per il caro bollette, venendo poi boicottati e messi all'angolo».

Nel professarsi sempre «dalla parte dei cittadini della città di Chioggia e a disposizione delle iniziative utili e importanti per la città», Pavanetto ha annunciato che il partito «sarà pronto a fare le barricate se questo uso personalistico della politica da parte del sindaco Armelao dovesse perdurare». Pavanetto si è quindi detto disponibile «a qualunque tipo di confronto, carte alla mano, per dimostrare che quanto detto dal sindaco non solo non rispecchia la realtà ma è una vera e propria menzogna e una mancanza di rispetto nei confronti dei chioggiotti, dell’elettorato di centrodestra e di quello di Fratelli d‘Italia, che lo ha sostenuto fin dall’inizio e gli ha permesso di vincere le elezioni amministrative».