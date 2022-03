Tiziano Baggio è il candidato sindaco del centrosinistra a Mirano

È Tiziano Baggio la persona scelta dal Partito Democratico come candidato sindaco per Mirano alle elezioni comunali di primavera. Baggio, 63 anni, cercherà di prendere in mano l'eredità di Maria Rosa Pavanello, che ha amministrato la città negli ultimi due mandati. Il Pd di Mirano, in una nota firmata dal segretario del circolo Riccardo Pitzalis, esprime «sincera fiducia e soddisfazione» per la candidatura, evidenziando il «riconosciuto impegno associativo, politico e lavorativo di Baggio, largamente oggetto di stima e considerazione».

Prima di andare in pensione, pochi mesi fa, Baggio aveva svolto dal 2015 il ruolo di direttore regionale di Trenitalia. Abita a Mirano dal 1974 ed è legato, in particolare, alla natura e agli spazi aperti: «I parchi storici sono il simbolo di Mirano - dice, motivando la sua candidatura - e noi vogliamo che la città sia ancora più verde. Amo lo sport, ho praticato l'atletica e corso più volte la Maratona di Venezia, sempre sotto le tre ore. La mia bici da corsa mi ha portato a correre in tutta Italia. Per tanti anni sono tornato a casa dal lavoro in bicicletta, lungo la ciclabile del Taglio. Lo sport e il volontariato mi hanno insegnato il valore del sacrificio e l'importanza del lavoro di squadra».

Aggiunge il Pd: «Abbiamo deciso di condividere la sua candidatura con le altre forze politiche e civiche che compongono la coalizione, cercando quella collaborazione di istanze culturali e politiche, anche non di partito, che porti alla riforma reale della politica e delle sue espressioni. A Mirano intendiamo intraprendere con entusiasmo e serietà un percorso di ascolto della nostra città e delle sue aspettative».