Tennis: penultima di regular season delle 3 squadre maschili veneziane

Tennis: terrminata la quarta e e penultima giornata di regular season delle 3 squadre veneziane maschili nel campionato di serie C. Con Tc Mestre e Tc Venezia a riposo, ecco come si sono mosse le loro avversarie. L’unica veneziana che ha giocato è stato il Ca’ del Moro che con la capolista Arzignano ha conquistato un bel pareggio. Con questo risultato i lidensi si portano in seconda posizione con il Tc Mestre e proprio l’ultima gara li vedrà a confronto al Lido per un posto nei playoff.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Nell’altro girone, Tc Venezia sarà in trasferta a Villorba nel trevigiano, dove i padroni di casa sono già sicuri del prosieguo di campionato. Per i veneziani invece sarà fondamentale almeno un pari per i playoff. Questo perché i bellunesi sono a riposo e con un pari potrebbero agguantare un secondo posto per differenza di incontri vinti, con una vittoria invece playoff certi.

Con Rovigo già ai playout, rimangono due posti per i playoff, uno per la salvezza ed un altro per i playout. La volata salvezza playoff passa per le due gare in programma domenica prossima. Se Arzignano e Plebiscito pareggiano, Arzignano va ai playoff, ma Plebiscito a rischio perché sub judice del risultato tra Mestre e Ca' del Moro, che in caso di vittoria di una delle due vedrebbe favorito il Tc Mestre. Ma se l’Arzignano vincesse sarebbero una delle due squadre veneziane a passare, in base al loro risultato.

Il Park Villorba con tre vittorie agguanta i playoff. Tc Venezia, già salvo, se vuole andare ai playoff deve almeno pareggiare. Per i playout retrocessione, fondamentale l’incontro tra le ultime due della classe.

Rodeo Top Spin di Mirano

A Mirano, intanto, il Rodeo Top Spin maschile, per giocatori di 4ª categoria con 42 partecipanti, è del trevigiano Giuliano Tonini. In due set il giocatore dello Sporting Life Center, con 4/0 5/4, mette al secondo posto il giocatore di casa Giuseppe Rongaudio. Terzi posti per Massimo Paolo Lombardo del Panatta Racquet Club di Treviso e per l’under 16 del Green Garden Andrea Menis. In evidenza con 3 vittorie Stefano Bonacquisti del Green Garden e Alberto Carraro, under 16 del Villa Guidini di Zero Branco.