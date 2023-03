Tennis, prima giornata di serie C: i risultati delle squadre veneziane

Al Green Garden di Mestre è andata in scena la prima giornata di serie C femminile. Le ragazze mestrine ospitavano le vicentine dei Comunali di Vicenza. Sotto la supervisione di Matteo Rossetto, queste le composizioni delle squadre.

Green Garden: Margherita Marcon Under 18 2.4, Beatrice Pelosin U18 2.7, Sophie Parente U16 2.7, Federica Stocco 3.2, Laura Monetti U.18 3.2, Elisa Turco 3.4, Valeria Maria Arrighetti U16 3.5, capitano Matteo Pasqual vice Andrea Fusaro. Nel roster Gonzales Y Herrera Virginia U18 3.3, U18 Sofia Davidoff 3.4, Anais Negrail U18 3.4. Settore femminile agonistico curato da Nadine Ercegovic assieme ai preparatori atletici Stefano Mihalich e Gilberto Favero.

Per i Comunali di Vicenza a disposizione del Ct Giulia Zampieri la giocatrice latisanese Adele Burato 2.5, l’opitergina Vittoria Zorzi 2.8, Martina Stefani 3.1, Alice Paterno 3.3, Ludovica Spano 3.4, Bianca Crovari 4.1 U14 e l’under 16 Caterina Cavalloni. Quest’ultima ottima giocatrice con una classifica “falsa” che vale un top di 3^. Potrebbe essere la loro arma vincente nei prossimi incontri a squadre. Inizio match alle ore 10.Fanno ingresso le prime del ranking Margherita Marcon (G) e Adele Burato (C): 3/6 6/3 4/6 il match più bello tra le primedonne, andato a favore delle ospiti. Poi vittorie lampo per Beatrice Pelosin 6/2 6/0 e Laura Monetti del Green Garden contro le rispettive Vittoria Zorzi e Cavalloni Caterina. Per le vicentine si prospettava un pareggio, ma non avevano fatto i conti con il doppio del Green Garden composto dalla coppia terribile Marcon-Pelosin che lasciava solo un game alle avversarie Burato-Paterno.

Classifica che da ossigeno, nonostante sia solamente la prima giornata. Ma essendo un girone composto soltanto da 4 squadre, non ci sono zone cuscinetto. Le prime due vanno nella griglia promozione, le altre due in quella retrocessione. Girone dantesco per il valore delle squadre. Vittoria in trasferta a Padova per la squadra del Tc Mestre che ha sconfitto il team del Plebiscito per 5-1.

Il tabellino vede: Fiorio (M) b. Zirbi (P) 7-5 7-6; Salerno (M) b. Belluco (P) 6-2 6-1; Moggian Barban (M) b. Scodellari (P) 6-2 6-3; Camuffo (P) b. Licori (M) 3/6 7/6 6/0. Doppi Maggian Barban e Zambon b. Scodellari-Camuffo 6-1 6-3; Salerno e Fiorio b. Belluco-Zirbi 6-2 6-3. A Riposo il Tc Venezia.

La seconda giornata del 12 marzo vedrà il seguente programma: Canottieri Padova vs Green Garden; in via Olimpia il Tc Mestre contro Comunali di Vicenza che hanno dato un cappotto in casa nel derby contro il Bassano; esordio nel Girone 3 del TC Venezia che va in trasferta contro il Ct Vicenza.

Prossimi tornei individuali