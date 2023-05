Via ai playoff scuedetto: la Reyer sabato affronta la Dinamo Sassari

Sabato 13 maggio alle 19.30 si alza al Palasport Taliercio il sipario sui playoff scudetto. Per l'Umana Reyer è la decima partecipazione alla post-season su dodici stagioni dal ritorno in Serie A. La serie dei quarti di finale è speciale perché gli orogranata sfidano la Dinamo Sassari, avversaria di tante battaglie nelle ultime stagioni: su 48 confronti complessivi ben 36 si sono disputati nelle ultime dodici stagioni, con due serie di playoff tra cui quella epica e storica per lo scudetto del 2019 conquistato dall'Umana Reyer in gara 7.

Si affrontano la quarta e la quinta classificata della regular season con entrambe le squadre appaiate a 34 punti, ma gli orogranata sono avanti per effetto della miglior differenza canestri negli scontri diretti: +1. L'Umana vinse 86-76 la gara d'andata disputata al Taliercio a Santo Stefano (Watt 22) mentre i sardi si sono imposti al PalaSerradimigni 90-81 (Bramos 17).

Il Taliercio dunque attende i primi due atti della serie, sabato e lunedì, in un'atmosfera ricca di tifo e passione. Sabato in occasione di gara 1 tutti i sostenitori presenti saranno omaggiati con la t-shirt playoff 2023, prodotta in collaborazione con Alilaguna. Il palasport sarà dunque gremito e tutto granata per dare la carica ai leoni in una serie difficile e combattuta.

Tessitori, Brooks e Spissu sono gli ex della partita.

Calendario: