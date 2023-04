Domenica al Taliercio c'è il Varese: match importante per definire la griglia playoff

Domenica 23 aprile alle 19 l'Umana Reyer ospita Varese in un match importante per la definizione della griglia finale.Grazie al successo a Brescia, il sesto consecutivo e il secondo in trasferta dopo quello a Napoli, l'Umana Reyer Venezia maschile ha ottenuto la qualificazione matematica ai playoff scudetto. E' l'ottava stagione consecutiva in cui il club veneziano centra la post-season, non considerando la stagione terminata anticipatamente a causa della pandemia. In dodici stagioni dal ritorno in Serie A soltanto una volta gli orogranata non hanno partecipato ai playoff conquistando sei semifinali scudetto consecutive dal 2014 al 2021.