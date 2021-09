Un ottimo Mestre impatta con il Cjarlins Muzane solo per sfortuna

Un Mestre in emergenza difensiva, strappa un punto in casa di una delle squadre più quotate del girone

Un Mestre in emergenza difensiva, strappa un punto in casa di una delle squadre più quotate del girone. Sottoriva, al suo esordio assoluto da primo allenatore, deve fare a meno di mezza difesa, dovendo sacrificare così capitan Corteggiano come centrale.

L'attacco

In avanti il duo Sottovia - Battistini, con il giovane Tardivo a supporto. Il Mestre parte benissimo ed è proprio tardivo ad insaccare quando non è ancora scoccato il secondo minuto di gioco. Sarà la prima rete dell'intera serie D edizione 20/21. Un buon mestre rintuzza bene l'offensiva dei padroni di casa per tutto il primo tempo, cercando comunque il colpo del 2-0, con Pozzani prima e Sottovia a ridosso dell'intervallo.

La seconda frazione

Il secondo tempo vede la riscossa friulana, con un Cjarlin che esprime tutte le sue potenzialità, soprattutto in fase offensiva, raggiungendo il pareggio con Venitucci al 60'. ma la partita rimane aperta e gli Orange non demordono e tardivo firmai l' 1-2 al 72' e la sua personale doppietta. Reazione dei padroni di casa che raggiungono nuovamente il pari con il subentrato Rocco. Si conclude in questo modo una partita ricca di spunti ed emozioni, nonostante la giornata agostana.