ACD Jesolo, il bilancio del responsabile del settore giovanile Claudio Furlan

Sta per chiudersi il 2023 e in casa Jesolo è tempo di fare un breve bilancio con il Responsabile del Settore Giovanile Claudio Furlan, al quale abbiamo chiesto di riepilogarci le cose migliori di questa annata.

Direi che siamo sicuramente in continua crescita - spiega il dirigente jesolano - se valutiamo il nostro settore giovanile l'anno 2023 è stato quello dell'aggiunta della categoria Giovanissimi al campionato elite, ed anche quello nel quale siamo stati premiati ad Abano tra le migliori società del Veneto per il mantenimento, da sei anni consecutivi, del titolo di Scuola Calcio Elite, che ora viene definito titolo di Scuola Calcio di terzo livello, con la certezza che presto passeremo al quarto livello. Questo perché abbiamo intrapreso un percorso di incontri, di formazione e di aggiornamenti che ci porterà sicuramente a questo traguardo prestigioso. Lasciatemi dire che voglio ringraziare tutti gli allenatori che sono passati di qui e quelli che ci sono oggi. Li sento tutti un po' miei, mi hanno sempre dimostrato grande disponibilità e siamo riusciti a creare un bel gruppo. Poi per quanto riguarda i risultati, sanno che non guardo meramente alla classifica ma alla crescita dei ragazzi e alla possibilità di creare loro delle opportunità. Come capitato, per esempio, la scorsa estate ai tre che sono approdati al Venezia. Altre possibilità stanno arrivando già ora e arriveranno, e siamo felici che da qui possano partire ragazzi che potranno avere un futuro radioso nel professionismo".