Anticipi, ben quattro partite domani pomeriggio tra Prima e Seconda Categoria

Sarà un sabato pomeriggio ricco di anticipi per il calcio del Basso Piave con una partita in Prima Categoria e tre in Seconda, escludendo le partite programmate in Terza.

A Ceggia, complice la sfilata dei carri allegorici, si giocherà domani alle 15 il match tra la Libertas e il Teglio Veneto: padroni di casa quinti con 31 punti, ospiti noni con quattro punti in meno. All'andata finì 2-2, mentre in Coppa lo scorso 3 settembre la partita terminò a reti bianche.

Nel girone O di Seconda, in attesa del big match di domenica tra Monastier San Biagio e Vigor, fari puntati sui campi di Meolo e Fossalta di Portogruaro. Sarà questo il primo campo a partire per il derby tra Villanova e Fossaltese: neroverdi abbastanza tranquilli ma nel 2024 con 4 punti conquistati in 5 partite, biancoverdi invece a mille dopo aver battuto la capolista Monastier San Biagio. Il 21 ottobre dell'anno scorso la squadra di Moreno Tomasello si impose 1-0. Alle 15 invece partirà Meolo-Cortellazzo: padroni di casa a -3 dalla Vigor capolista e che raggiungerebbero almeno per 24 ore in caso di vittoria sabato. Cortellazzo invece in lotta salvezza e reduce dal prezioso 1-0 sul campo del Villanova. Da segnalare inoltre il cambio in panchina per il fanalino di coda Sangiorgese: esonerato dopo l'ennesima sconfitta Massimo Sibau, al suo posto ecco il tecnico della Juniores Cristian Piasentin. Infine nel girone P il Venezia 1985 giocherà domani con l'Ardita Breda: fischio d'inizio alle 15.30 al Rocco di Marcon, padroni di casa ultimi e con appena un punto conquistato nel 2024. Arbitro della partita Fadelli di Treviso.