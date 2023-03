Bari-Venezia 1-0, il commento di Vanoli e Ceppitelli

Il Venezia interrompe la sua striscia di risultati utili con la sconfitta rimediata in trasferta contro il Bari, nella Giornata 27 del campionato di Serie B 2022/23. L’iniziale vantaggio arancioneroverde, firmato da Pohjanpalo, viene annullato dal VAR. Pochi minuti dopo, è viceversa la squadra di casa a passare in vantaggio grazie al colpo di testa di Bellomo. Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli e il difensore Luca Ceppitelli hanno così commentato l'esito del match.



Paolo Vanoli: “Ho detto ai miei ragazzi che a volte le buone prestazioni non servono: bisogna essere più cattivi sotto la porta e fare meno fatica a incidere. Siamo una squadra giovane, oggi la media età in campo era di 24 anni, ed esprimiamo un bel gioco: dobbiamo applicare più lucidità e serenità per portare a casa punti. Da un lato sono arrabbiato con i ragazzi, perché nelle ultime tre partite avremmo certamente meritato di più, ma devo prendere atto anche della bella prestazione fatta. Bisogna essere forse più astuti, al netto dei singoli episodi, che non devono diventare degli alibi. Adesso ci prepariamo per Frosinone, altra sfida difficile nella rincorsa al nostro obiettivo”.



Luca Ceppitelli: “La sconfitta di oggi è stata davvero amara, perché sulla base dei valori in campo meritavamo sicuramente di più, quantomeno un pareggio. Dobbiamo cogliere tutto ciò di positivo che è stato espresso nella prestazione di oggi, abbiamo dimostrato che la squadra c’è. Anche oggi, abbiamo visto che spesso sono i dettagli a fare la differenza”.