Raffica di squalifiche per la Juniores del Treporti: giocatore fermato fino al 2027

Bruttissimo episodio nel match tra le Juniores di Noventa e Treporti, valido per la coppa della delegazione di San Donà di Piave. La partita è infatti stata sospesa dell'arbitro dopo una serie di violenze subite che hanno provocato una raffica di squalifiche per la formazione biancorossa. La sanzione peggiore è stata applicata a Juri Ficotto il quale "dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, si avvicinava con fare minaccioso al direttore di gara venendo bloccato da un paio di compagni di squadra; al rientro dell'arbitro negli spogliatoi, lo offendeva e lo colpiva violentemente con la mano aperta all'altezza del pettorale destro facendogli perdere l'equilibrio mandandolo a sbattere con spalla e schiena contro il muro degli spogliatoi, cagionandogli algie alla spalla destra con prognosi di giorni tre certificata dal medico del Pronto Soccorso di San Donà di Piave dove l'arbitro si recava immediatamente dopo il fatto".



Per la precisione:

-una gara per il giocatore Christian Vianello;

-fino al 03/10 per il giocatore Nicolò Grandin per condotta ingiuriosa nei confronti dell'ufficiale di gara;

-fino al 31/12 per il giocatore Elia Vio per condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell'ufficiale di gara;

-fino al 30/6/2027 per il giocatore Juri Ficotto per aver provocato lesione personale al direttore di gara attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica;



-perdita a tavolino della gara per il Treporti e 4 punti di penalizzazione;-ammenda di 400 euro per il comportamento di propri sostenitori che al termine della gara invadevano la zona spogliatoi superando le transenne inveendo contro il direttore di gara.