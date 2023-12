Calciomercato, i principali movimenti di mercato in Seconda Categoria

Qualche novità di mercato per le formazioni veneziane impegnate nei campionati di Seconda Categoria.

Nel girone N è ritornato all'Altino il portiere Davide Moron dopo l'esperienza allo Zero Branco. Il Ballò Scaltenigo invece ha preso l'attaccante Alin Dascalu dal Camproce e liberato Marco Minto, Michele Rossetti e Matteo Sartori. Bis per la Gazzera Olimpia Chirignago con Alessandro Mantovani dal Fossalta Piave e Tommaso Scroccaro dallo Zero Branco. Idem per l'Altobello Aleardi Barche che porta a casa due acquisti pesanti come l'attaccante Alberto Scarpa dal Città di Paese e il centrocampista Gabsi Ziad dallo Stra.

Nel girone invece O il Cortellazzo ha preso l'esperto difensore centrale Rodrigo Leorato, ex Martellago, Liventina e Portogruaro, e il portiere Leonardo Tonello dal Caorle-La Salute. Il Musile Mille ha ingaggiato l'attaccante Marco Cravin dal Meolo e il centrocampista ex Cessalto Thomas Furlanetto mentre il Meolo ha preso dal Mestre il difensore Edoardo Nogarotto del 2005. Sul fronte uscite il Villanova ha girato l'attaccante del 2003 Davide Grande Pramaggiore, la Fossaltese i gemelli Bernal al Lugugnana a cui va anche il centrocampista Andrea Fiorillo dalla Vigor.