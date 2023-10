Botta e risposta tra Calvi Noale e UBC, finisce 2-2

CALVI NOALE-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 2-2



CALVI NOALE: Lombardi, Cazzaro, Gasparini, De Stefani, Dall’Agnol, Leonarduzzi, Stalla, Coin, Pasha (42’ s.t. Bellia), Mello Corbellini (19’ s.t. Lunardon), Boriero. A disp. Dal Canton, Marzocchi, Daniele Vedovato, Baldan, Marchiori, Stefani. All. Vito Antonelli.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Piva, Rosa (4’ s.t. Zantomasi), Scremin, Regazzo, Buson, Beccaro, Marangoni (4’ s.t. Barichello), Vasic, Cappella, Volpato (4’ s.t. Corteggiano), Tronco. A disp. Cherubin, Tonini, Fighera, Peron, Stevanin, Tescaro. All. Massimo Malerba.

ARBITRO: Tinelli di Verona.

RETI: 10’ p.t. Pasha (rigore), 18’ p.t. Vasic, 47’ p.t. Stalla, 19’ s.t. Barichello.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Mello Corbellini, Stalla, Pasha, Boriero, Marangoni, Beccaro, Regazzo e Scremin. Recuperi: 2’ e 5’.

Due reti per parte e un punto a testa nella sfida tra Calvi Noale e United Borgoricco Campetra, valida per la settima giornata di andata del girone B di Eccellenza. Un pareggio complessivamente giusto per quanto visto in campo e che muove la classifica di entrambe le squadre, con la Calvi che si porta a 7 punti. Avvio bruciante dei padroni di casa che al 10’ mettono la freccia con un calcio di rigore procurato e trasformato da Pasha. Lo United non ci sta e al 18’ agguanta l’1-1 con Vasic, che con un rasoterra all’angolino più lontano trasforma un assist di Marangoni. I padroni di casa tornano a premere e in pieno recupero vanno nuovamente avanti con Stalla, la cui fucilata dalla lunga distanza si infila proprio all’incrocio dei pali. Nella ripresa lo United carica a testa bassa e si lancia in un lungo assedio alla porta veneziana: il 2-2 diventa realtà al 64’ con il neoentrato Barichello, che gira in porta un traversone di Scremin. Gli ospiti insistono e a salire in cattedra è il portiere locale Lombardi, che salva la baracca con almeno tre interventi strepitosi sui tentativi di Cappella, Vasic e Regazzo.