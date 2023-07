Christian Gytkjaer è un nuovo giocatore del Venezia

Il Venezia FC comunica il tesseramento dell’attaccante danese Christian Gytkjaer. Arrivato da svincolato, Gytkjaer ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2024/25.



Cresciuto nelle giovanili del Lyngby, con cui ha esordito in Prima Squadra, Gytkjaer, 33 anni, nel 2010 passa al Nordsjælland con cui vince subito la Coppa di Danimarca per passare successivamente in prestito all'AB e al Sandnes Ulf, in Norvegia. Nel gennaio 2013 viene ceduto a titolo definitivo all'Haugesund con cui colleziona 44 gol gol e 10 assist in 91 presenze, che gli valgono il passaggio al Rosemborg nel gennaio 2016, con cui vince Campionato, classifica dei marcatori e Coppa di Norvegia nel 2016, siglando 23 gol in 39 partite. Nel gennaio 2017 passa al Monaco 1860 con cui segna 2 gol in 18 partite, prima di passare al Lech Pozna?, con cui totalizza 65 gol e 8 assist in 119 partite laureandosi capocannoniere nella stagione 2019-2020 con 24 gol realizzati. All'inizio della stagione 2020/21 passa ill'AC Monza, con cui totalizza 22 gol e 6 assist in 86 presenze, contribuendo in maniera decisiva alla promozione in Serie A del brianzoli. A livello internazionale, Gytkjaer ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili danesi, giungendo alla nazionale maggiore con cui ha totalizzato finora 5 gol in 9 partite.



Christian Gytkjaer: “Sono orgoglioso di poter rappresentare una città unica e con tanta storia come Venezia. Conosco la Serie B, è un campionato difficile e necessita di tanto duro lavoro ma sono pronto e carico.”