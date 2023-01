Coppa Italia Serie D, Union Clodiense travolta dall'Adriese

Tracollo dell'Union Clodiense che viene sconfitta con un tennistico 6-0 dall'Adriese negli ottavi di finale di Coppa Italia. Termina in modo tremendo il cammino nella competizione dei granata che al Bettinazzi viene umiliata dai padroni di casa. Senza storia la partita che già a fine primo tempo vede l'Adriese avanti di tre gol con le reti di Farinazzo, Rabbas e Campion. Nel secondo tempo di nuovo Farinazzo, Maniero e Gasparini rendono più corposo il punteggio.

Union Clodiense che parte schierandosi con Magri, Nalesso, Gning, Duse, Salvi, Calcagnotto, Rossi, Serena, Issa, Calabrese e Tognoni. Già al 6' Adriese in vantaggio: Union che perde palla in fase di impostazione, Farinazzo recupera palla e con un destro perfetto batte l'incolpevole Magri. Al 12' Adriese ancora pericolosa, con un tiro deviato in corner in maniera provvidenziale da parte di Salvi. Dal corner seguente miracolo di Magri su un colpo sotto misura di Rabbas. Al 16' i locali raddoppiano con un eurogol di Rabbas, un gran tiro dai 30 metri. Al 25' Campion in contropiede punisce una difesa granata in grande difficoltà, notte fonda per i granata. Nei minuti successivi l'Adriese va vicina al poker con Maniero e Farinazzo. Nel secondo tempo per l'Union entrano Vecchione e Padovan ma la sinfonia non cambia: al 63' arriva il quarto gol, è doppietta per l'ex Farinazzo. Al 73' cala la cinquina l'Adriese con Maniero, freddo nel trasformare un rigore per un fallo di Gning (espulso). All'80' la sesta rete con un bel tiro di Gasparini.