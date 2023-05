Domani Cosenza-Venezia, la presentazione di mister Paolo Vanoli

Alla vigilia della Giornata 36 del campionato di Serie B 2022/23, che vedrà il Venezia affrontare il Cosenza in trasferta alle 14:00 di domani, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato l’avversario e il momento della squadra.



“La mia impostazione non cambia rispetto alla settimana che ha preceduto la partita contro il Modena: l’euforia va usata per galvanizzarsi, ma bisogna restare con i piedi per terra. Dobbiamo rimanere concentrati sulla partita che affrontiamo domani, il Cosenza conterà su uno stadio pieno e su tutta la determinazione che deriva dall’obiettivo salvezza, che condividono con noi. Sarà una partita di sofferenza, contro una squadra ben organizzata, che non ha paura di giocare davvero il pallone: non sarà la stessa atmosfera di cui abbiamo beneficiato in casa. Domani sarà un altro banco di prova per questi ragazzi, che sanno benissimo che la salvezza non è ancora matematica: i prossimi punti sono determinanti. La squadra sta creando molte occasioni in tutti i reparti: gli attaccanti contribuiscono alla costruzione, la difesa e il centrocampo ai gol. Dobbiamo usare la testa, essere consapevoli di quello che ci serve per il passo finale, concentrandoci sui nostri obiettivi, senza condizionamenti esterni. Il Cosenza è una squadra in netta crescita, che ha dimostrato quanto imprevedibile sia questa Serie B, recuperando una situazione difficilissima: non sarà semplice, dovremo essere molto attenti nella gestione dei novanta minuti”.