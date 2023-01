Eccellenza, Alessio Bezze torna allo Spinea

Un nuovo rinforzo in attacco per lo Spinea che riporta in gialloblu l'attaccante Alessio Bezze. Nella squadra milita già il fratello gemello Alessandro. Per la formazione del presidente Leonardo Cossu è il sesto acquisto messo a segno nel calciomercato invernale.

Di seguito il comunicato ufficial: "La società è lieta di annunciare l’accordo raggiunto con il classe 2001 Alessio Bezze. L’attaccante che questo inizio di stagione l’ha trascorso in Promozione con la Miranese è finalmente tornato in casa gialloblù".