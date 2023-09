Eccellenza, le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo Giovanni Molin, nella riunione del 26 Settembre 2023 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari:

CASO CAVARZANO - SPINEA

Ritenuti necessari ulteriori accertamenti mediante audizione del direttore di gara, il G.S. rinvia il provvedimento a data successiva al detto incombente

ALLENATORI

Squalifica fino al 23 ottobre per Andrea De Cecco (Città di Caorle-La Salute).

Squalifica fino al 2 ottobre per Matteo Vianello (Spinea).

CALCIATORI ESPULSI

Tre giornate a Cesare Pasqual (Città di Caorle-La Salute) e Andrea Granzotto: "Una giornata per l'espulsione, due giornate per aver colpito ripetutamente l'avversario con manate al volto e prendendolo per il collo".

Due giornate a Mauro Urban (Spinea).

Una giornat a Pedro Isaias Santarcieri (Sandonà).