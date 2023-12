Eccellenza, Elia Bortoluz rinforza l'attacco dello Spinea

Salgono a cinque gli acquisti messi a segno dallo Spinea: arriva in gialloblu l'attaccante Elia Bortoluz dal Mestre. Classe '97, ha totalizzato 6 presenze in questa stagione con gli arancioneri. In carriera ha giocato con Torino Primavera, Pergolettese, Pro Patria e Villa Valle.



I precedenti acquisti erano stati il portiere Enrico Vencato dalla Virtus Cornedo, l'attaccante Alberto Reato dal Campodarsego, l'esterno Fabio Busetto dalla Virtus Cornedo e il difensore Andrea Zamuner dal Noventa.



Il portiere Mauro Urban, passato al Favaro; Il terzino Marco Taddia, andato al Dolo Pianiga; Il centrocampista Alessandro Coppola; Il centrocampista Giovanni Petti; L'attaccante Ludovico Penzo.

Hanno lasciato la squadra quattro giocatori: